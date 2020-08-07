Украина, 11 сентября, 2014, 11:07 — ИА Регнум. «На сегодняшний день в Мариуполе достаточно много сил, для того, чтобы отразить любые попытки проникновения в город, любые попытки захвата города», — об этом 10 сентября заявил назначенный Киевом губернатор Донецкой области Сергей Тарута в эфире местного телевидения.

«В самом городе и в его окрестностях, включая Волноваху, достаточно много подразделений украинской армии, сил спецназначения и отрядов самообороны. С учетом тех сооружений, которые были очень быстро и эффективно сделаны, мы в состоянии отразить любые попытки проникнуть и захватить наш родной и любимый Мариуполь», — сказал Тарута.

Он сообщил, что визит в Мариуполь президента Украины Петра Порошенко состоялся по инициативе Донецкой облгосадминистрации. «Это была наша инициатива, чтобы первое лицо государства приехало в Мариуполь, чтобы он дал сигнал, прежде всего, мариупольцам и всем в мире. Сегодня за Мариуполем следят практически все страны мира, так как здесь разворачиваются основные события по попыткам захвата. Видели, что со стороны государства, областной и местной власти делается все возможное и невозможное для обеспечения безопасности города. Мы все слышали в четверг и пятницу (4-5 сентября) канонады, к сожалению, сюда даже долетали снаряды. Дыхание этого сражения рядом. Нам необходимо было сделать дальнейшую мобилизацию для улучшения безопасности. Приезд президента вместе со всеми министрами, курирующими силовой блок, вместе с начальником Генерального штаба, позволил провести совещание и определить, какие есть еще дополнительные пожелания по укреплению обороны, какое необходимо подкрепление в тяжелой технике для того, чтобы мы могли себя чувствовать в безопасности», — отметил Тарута.

Как сообщало ИА REGNUM, сам Порошенко в Мариуполе заявил, что чувствует себя жителем этого города. «Для меня большая честь быть сегодня, быть здесь. Есть ли тут опасность? Да, конечно есть. Никто вас не будет обманывать. Никто не будет говорить, что перемирие, прекращение огня, которое было достигнуто таким большим трудом и договоренностями, оно гарантированно нас защищает. Нет. Все, что вы делаете сейчас очень нужно городу и стране. Мы должны защитить город, мы должны построить фортификационные укрепления. Сейчас мои совещания с силовиками касаются именно этого. Мы должны быть готовыми к нарушению этого режима прекращения огня», — считает Порошенко. Он подчеркнул, что Мариуполь будет и украинским, и проукраински настроенным городом.