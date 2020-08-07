В Тверской области проходит День льняного поля-2020
Тверь, 7 августа, 2020, 14:45 — ИА Регнум. День льняного поля-2020 проходит возле деревни Пирогово Торжокского района Тверской области 7 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В мероприятии принимают участие представители Министерства сельского хозяйства РФ, Росагролизинга, 20 регионов страны, отраслевые эксперты. На открытии прозвучало приветствие участникам мероприятия от имени губернатора Тверской области Игоря Рудени.
«Уже более полутора веков «северный шёлк» является одной из основных сельскохозяйственных культур Верхневолжья. Сегодня наш регион остаётся лидером отрасли в Центральном федеральном округе по площади посевов льна-долгунца. Планируем в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации закрепить за Тверской областью статус пилотной территории по реализации общероссийского проекта по развитию льноводства», — говорится в обращении от имени губернатора. Также глава региона отметил, что на федеральном и региональном уровнях вводятся системные меры поддержки отрасли, что поможет Тверской области существенно укрепить свои позиции.
В рамках Дня льняного поля работает экспозиция, на ней представлена новейшая сельскохозяйственная техника, а элитные семена, образцы волокон льна, пищевая и текстильная продукция — льняное масло, хлебобулочные изделия, текстиль.
В число центральных экспонатов вошёл инновационный медицинский комбинезон изо льна, разработанный Кашинским льнокомбинатом совместно с эко-лабораторией РГУ им. А.Н. Косыгина. Комбинезон изготовлен из материала, обладающего гигиеническими свойствами, одновременно создающего защитный барьер для микробов. Применять материал предлагается для изготовления одноразовых медицинских и косметических изделий — халатов, рубашек, простыней. Материал может быть использован в течение 24 часов, затем подлежит утилизации.
«Этот инновационный костюм подходит для защиты от коронавирусной инфекции. По сравнению с аналогами, импортными и отечественными, из синтетических материалов, наш состоит из натурального сырья. Он обеспечивает 100%-ную защиту, с другой стороны — обладает гигиеническими свойствами, что важно для медиков, которым приходится долго находиться в костюме. Внутренний слой — это медицинский лен, внешний — дышащая», — рассказал генеральный директор Кашинского льнокомбината Михаил Головлёв. Он отметил отметив, что регистрационное удостоверение на новинку планируется получить до конца текущего года.
Льноводство входит в число наиболее перспективных направлений растениеводства для Тверской области. Ежегодно посевные площади льна в Тверской области увеличиваются: в 2017 году льном-долгунцом было засеяно более 4 тысяч га, в текущем году — почти 6 га, по этому показателю регион лидирует в нечерноземной зоне ЦФО. В регионе реализуется программа развития отрасли, объём её финансирования — более 5 млрд рублей.