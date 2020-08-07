Тверь, 7 августа, 2020, 14:45 — ИА Регнум. День льняного поля-2020 проходит возле деревни Пирогово Торжокского района Тверской области 7 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В мероприятии принимают участие представители Министерства сельского хозяйства РФ, Росагролизинга, 20 регионов страны, отраслевые эксперты. На открытии прозвучало приветствие участникам мероприятия от имени губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Пресс-служба правительства Тверской области День Льняного поля в Тверской области

«Уже более полутора веков «северный шёлк» является одной из основных сельскохозяйственных культур Верхневолжья. Сегодня наш регион остаётся лидером отрасли в Центральном федеральном округе по площади посевов льна-долгунца. Планируем в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации закрепить за Тверской областью статус пилотной территории по реализации общероссийского проекта по развитию льноводства», — говорится в обращении от имени губернатора. Также глава региона отметил, что на федеральном и региональном уровнях вводятся системные меры поддержки отрасли, что поможет Тверской области существенно укрепить свои позиции.

В рамках Дня льняного поля работает экспозиция, на ней представлена новейшая сельскохозяйственная техника, а элитные семена, образцы волокон льна, пищевая и текстильная продукция — льняное масло, хлебобулочные изделия, текстиль.

В число центральных экспонатов вошёл инновационный медицинский комбинезон изо льна, разработанный Кашинским льнокомбинатом совместно с эко-лабораторией РГУ им. А.Н. Косыгина. Комбинезон изготовлен из материала, обладающего гигиеническими свойствами, одновременно создающего защитный барьер для микробов. Применять материал предлагается для изготовления одноразовых медицинских и косметических изделий — халатов, рубашек, простыней. Материал может быть использован в течение 24 часов, затем подлежит утилизации.

«Этот инновационный костюм подходит для защиты от коронавирусной инфекции. По сравнению с аналогами, импортными и отечественными, из синтетических материалов, наш состоит из натурального сырья. Он обеспечивает 100%-ную защиту, с другой стороны — обладает гигиеническими свойствами, что важно для медиков, которым приходится долго находиться в костюме. Внутренний слой — это медицинский лен, внешний — дышащая», — рассказал генеральный директор Кашинского льнокомбината Михаил Головлёв. Он отметил отметив, что регистрационное удостоверение на новинку планируется получить до конца текущего года.

Льноводство входит в число наиболее перспективных направлений растениеводства для Тверской области. Ежегодно посевные площади льна в Тверской области увеличиваются: в 2017 году льном-долгунцом было засеяно более 4 тысяч га, в текущем году — почти 6 га, по этому показателю регион лидирует в нечерноземной зоне ЦФО. В регионе реализуется программа развития отрасли, объём её финансирования — более 5 млрд рублей.