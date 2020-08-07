Ярославль, 7 августа, 2020, 14:43 — ИА Регнум. Ярославский КХЛ «Локомотив» проведет первый матч сезона в Ярославле 3 сентября. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Арена-2000

Матч может состоятся при пустых трибунах или с ограниченным количеством зрителей. Пока что в Ярославской области действует запрет на проведение массовых мероприятий. Будет ли он отменен в сентябре, неизвестно. Количество новых случаев коронавируса не снижается уже полтора месяца.

По некоторым данным, матч может пройти со зрителями, при условии заполняемости арены не более чем на 10%. Для Ярославля это около 900 человек. Решение о допуске зрителей на трибуны примет региональное управление Роспотребнадзора.

Стоит отметить, что власти Ярославля готовятся к Дню города, который намечен на 13 сентября. В этот же день пройдут и довыборы депутата Госдумы России.