Якутск, 7 августа, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Обстановка с лесными пожарами, которые никто не тушит в России, продолжает оставаться сложной. По данным сайта ФБУ «Авиалесоохрана», на 7 августа в стране действует 118 пожаров-отказников. Все эти очаги общей площадью 261 450 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, находятся на территории регионов Сибири и Дальнего Востока.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Больше всего леса по-прежнему горит в Якутии (111 пожаров на площади 255 913 га). Далее следуют: Хабаровский и Красноярский края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 31 июля в стране действовали 98 пожаров-отказников. Все эти очаги общей площадью 336 028 га находились на территории Дальневосточного федерального округа.