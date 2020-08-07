Москва, 7 августа, 2020, 13:59 — ИА Регнум. Добыча нефти компанией «Лукойл» в первом полугодии сократилась на 5,6% относительно того же периода прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Лукойл

По итогам первым шести месяцев 2020 года добыча снизилась до 40,2 млн тонн, в расчётах не учтён проект «Западная Курна — 2». Во втором квартале снижение составило 12% относительно первого квартала.

В компании пояснили, что сокращение добычи обусловлено новым соглашением ОПЕК+, которое вступило в силу в мае. Она привело к ограничению добычи нефти компанией на территории России и по некоторым международным проектам.

Без учета проекта «Западная Курна — 2» компания «Лукойл» в первом полугодии добывала в сутки 2,155 млн баррелей нефтяного эквивалента, что на 8,4% ниже прошлогоднего значения.

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