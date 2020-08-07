Томск, 7 августа, 2020, 13:51 — ИА Регнум. Томские пожарные направлены на север Томской области для тушения природных возгораний. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 августа в ГУ МЧС по региону.

70.mchs.gov.ru Сотрудники МЧС

В Каргасокский район в связи с ухудшением лесопожарной обстановки направилась аэромобильная группировка регионального главка МЧС — 60 человек на семи единицах техники со всем необходимым оборудованием и снаряжением.

По состоянию на утро 7 августа в Томской области зарегистрировано шесть природных пожаров: по одному в Александровском и Колпашевском районах, по два — в Верхнекетском и Каргасокском районах. Пройденная огнём площадь составляет свыше 600 гектаров. Два очага в Верхнекетском и Каргасокском районах локализованы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Томской области тушили семь природных пожаров, три из которых возникли из-за сухих гроз.