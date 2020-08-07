Белгород, 7 августа, 2020, 13:35 — ИА Регнум. Розыск двух пропавших в 2014 и 2016 года жительниц Старооскольского городского округа проходит в Белгородской области. К работам привлечены волонтёры и водолазы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Mchs.gov.ru Водолазы МЧС

Активные поиски начались в июле 2020 года. Полицейские, сотрудники МЧС и добровольцы прочёсывали территории в районе сёл Федоссевка и Озерки Старооскольского городского округа. Группы по 25−30 человек исследуют лес, поля, овраги и заболоченные участки. Для обследования дна реки Оскол привлекли водолазов. Ход работ и взаимодействие при поисках контролируют руководители региональных УМВД и СК.

18-летняя и 25-летняя девушки пропали в 2014 и 2016 году. Их тела до сих пор не обнаружены. Причастного к исчезновению бывшего полицейского приговорили в феврале 2018 года к пожизненному сроку заключению.