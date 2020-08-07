Красногорск, 7 августа, 2020, 13:34 — ИА Регнум. Дополнительный период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) проходит в Подмосковье в штатном режиме. Об этом сообщается на официальном портале правительства Московской области.

Дарья Антонова ЕГЭ по математике

Министр образования региона Ирина Каклюгина сообщила, что дополнительный период сдачи ЕГЭ уже заканчивается.

«Сегодня выпускники региона написали экзамен по химии, физике, обществознанию, профильной математике и иностранным языкам. Процедура сдачи ЕГЭ прошла в штатном режиме», — заявила Каклюгина.

Сдача экзаменов проводится в 11 пунктах, которые оборудованы в соответствии с принятым стандартом. На момент окончания экзаменов сбоев и нарушений не зафиксировано. За ходом проведения экзаменов следили 17 общественных наблюдателей и представитель Российского союза молодежи.