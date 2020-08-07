Вашингтон, 7 августа, 2020, 13:19 — ИА Регнум. Американским компаниям и гражданам США запретят проводить любые сделки с крупной китайской компанией ByteDance, владеющей приложением TikTok. Соответствующий указ подписал президент страны Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Также под аналогичный запрет на сделки попал и гигант Tencent Holdings, которому принадлежит китайская соцсеть WeChat.

Уточняется, что запрет вступит в силу, начиная с 45 дней после опубликования указа, то есть в конце сентября.

Такие шаги Белый дом пошёл, так как считают TikTok и WeChat — «угрозой национальной безопасности США». По их мнению, приложения якобы собирают личные данные пользователей и передают их Коммунистической партии Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что китайские мобильные приложения, включая WeChat и TikTok, таят в себе серьёзную угрозу для персональных информации американских граждан. По его словам, эти программы должны быть удалены из интернет-магазинов, действующих на территории Соединенных Штатов, так как якобы «распространяют вирусы, пропаганду и ложную информацию».