Гатчина, Ленинградская область, 7 августа, 2020, 13:06 — ИА Регнум. Начало реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург запланировано на 2022 год. Об этом 7 августа заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Евгений Дитрих и Александр Дрозденко

«Мы смотрим на этот проект с большой надеждой. Мы видим его место в новом комплексном плане модернизации, расширения магистральной инфраструктуры, постараемся сохранить. По крайней мере, приступим к началу его реализации, думаю, в 2022 году», — сказал Дитрих.

Сейчас РЖД с учетом указания президента РФ ведут проектирование будущей скоростной дороги.

«Этот проект в наших перспективных планах», — резюмировал министр.

Как сообщил 6 августа в интервью ТАСС заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев, ВСМ планируется запустить в декабре 2026 года.

Ожидается, что ВСМ выйдет на безубыточность к 2027 году, а с 2031 года начнёт приносить прибыль.