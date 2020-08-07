Москва, 7 августа, 2020, 12:55 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на продление срока действия режима единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), внесли в Госдуму члены Совфеда и депутаты нижней палаты парламента по главе с Ольгой Савастьяновой («Единая Россия») и Денисом Кравченко («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предлагается продлить период действия ЕНВД до 1 января 2024 года.

По состоянию на 1 января 2020 года этим налоговым режимом пользуются 2 млн из 6 млн субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивая помимо себя занятость порядка 6 млн работников. По информации предпринимательского сообщества отмена ЕНВД приведет по большинству экспертных оценок к росту налоговой нагрузки от 1,5 до 10 раз.

Анализ представленных в Совет Федерации 74 субъектами РФ сведений показал подавляющее большинство регионов — 60 — выступают за продление ЕНВД, 6 высказали нейтральной отношение, 8 — против, отмечают авторы.

Налоговый режим прекращает свое действие с 1 января 2021 года.