Гатчина, Ленинградская область, 7 августа, 2020, 12:47 — ИА Регнум. Ленинградская область к 2021 году может обзавестись собственной столицей. Об этом 7 августа заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Гатчинский дворец

После того, как сегодня был введен в эксплуатацию новый участок федеральной трассы Р-23 в обход Гатчины, существенно упростивший дорогу до Санкт-Петербурга, стало возможным сделать старинный город Гатчина столицей региона.

«Мы хотим всё просчитать в октябре-ноябре. Мы долго к этом ушли, несколько раз заявляли, что проект состоится, но нам мешали несколько моментов. Сегодня они практически устранены», — сказал Дрозденко.

По его словам, идею сделать из Гатчины столицу Ленобласти поддержали и федеральные власти.

«Я думаю, что это проект ближайших лет, думаю — 2021 год», — заключил Дрозденко.

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Напомним, что органы руководство органов госвласти Ленобласти размещается на территории соседнего субъекта Федерации — Санкт-Петербурга. В предыдущие годы рассматривались несколько вариантов для учреждения столицы Ленобласти, назывались города Выборг и Всеволожск. Однако Гатчина стала фаворитом, как в силу своей истории, тесно связанной с историей Российского государства, так и в силу своего удобного местоположения.