Вашингтон, 7 августа, 2020, 12:40 — ИА Регнум. Состояние главы и основателя компании Facebook Марка Цукерберга перевалило за $100 млрд. Это следует из данных рейтинга 7 августа обнародованного агентством Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марк Цукерберг

По информации журналистов агентства, Марк Цукерберг занял в рейтинге третье место среди людей, чье состояние превысило $100 млрд, увеличив его за год на $22 млрд.

На первом месте рейтинга находится глава американской корпорации Amazon Джефф Безос с состоянием $190 млрд, на втором — основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, чье состояние оценивается в $120 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа представитель президента США Дональда Трампа заявила, что компания Facebook проявляет откровенную предвзятость, блокируя сообщения действующего главы государства из-за якобы ложных сообщений о коронавирусе.