Ярославль, 7 августа, 2020, 12:23 — ИА Регнум. Больницы Ярославской области взыскивают через суды деньги со страховых компаний за оказанную медицинскую помощь. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Больница скорой помощи им. Соловьева

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил несколько однотипных исков от лечебных учреждений региона к страховым компаниям, еще ряд исков находятся в стадии рассмотрения. Судя по решениям суда, речь идет о недофинансировании областной медицины, причем с нарушением закона.

В суд обратились областная клиническая больница скорой помощи имени Соловьёва, Ярославский областной клинический госпиталь ветеранов войн, «Клиническая больница «РЖД-медицина», Ростовская и Угличская ЦРБ, а также другие. Ответчиками выступают компании «Ингосстрах-М», «СОГАЗ-Мед», «РЕСО-Мед», «Капитал медицинское страхование».

Смысл судебных претензий одинаков: страховые компании отказывались оплачивать больницам уже оказанную медицинскую помощь. При этом претензий к качеству работы врачей в этом случае у страховщиков не было. Деньги отказывались перечислять на том основании, что больницы лечили… слишком много. Дело в том, что объём медицинской помощи для каждой больницы устанавливает специальная комиссия при региональном фонде ОМС. Как выяснилось, эти объёмы оказались существенно меньше, чем в реальности работали больницы.

Вот лишь один пример. Больница скорой помощи имени Соловьёва в декабре 2019 года оказала помощь пациентам, застрахованным в компании «Капитал медицинское страхование», на общую сумму 36,4 млн рублей. Но страховая компания согласилась оплатить лишь 15,5 млн рублей «по основаниям предъявления к оплате случаев оказания медицинской помощи сверх распределенного объема предоставления медицинской помощи». В том числе были не оплачены 507 случаев лечения пациентов в круглосуточном стационаре. Общая сумма недоплаты только по одной страховой компании за один месяц составила 20,9 млн рублей.

Больница направила страховой компании претензию, которая осталась без ответа. Еще одна претензия ушла в территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Фонд жалобу отклонил.

Арбитражный суд с такой позицией страховщиков и фонда ОМС не согласился. Он посчитал, что врачи должны оказывать помощь пациентам вне зависимости от отсутствия или наличия «распределенного объёма».

«Согласно части 2 статьи 19 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Обосновах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее — Закон N 323-ФЗ)каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи… Отказывая медицинской организации в оплате оказанных медицинских услуг, страховая компания сослалась на превышение истцом согласованных объёмов оказания медицинской помощи. Превышение объёмов медицинской помощи не может служить основанием для отказа в иске», — говорится в решении Арбитражного суда Ярославской области по иску больницы имени Соловьёва.

Суд посчитал, что в случае, если люди болели чаще, чем «запланировали» в фонде ОМС, оплата таких случаев должна производится «из нормированного страхового запаса территориального фонда». Почему это не произошло, из решений суда неизвестно.

Судя по всему, иски больниц к страховщикам связаны со скандалом, возникшем в 2019 — начале 2020 года. Тогда стало известно, что средства ярославского фонда ОМС направлялись в другие регионы, где якобы лечили ярославских пациентов. При этом больницы региона остались без денег. В результате этого скандала покинули свои посты директор фонда Антон Кокин и заместитель председателя правительства области Игорь Селезнёв. Судя по массовым искам больниц, проблема создавалась искусственно за счёт занижения плановых объёмов помощи для больниц Ярославской области.

При этом ярославцы продолжали лечиться в региональных больницах, вот только денег на это уже не было. Вряд ли такую ситуацию можно считать нормальной. Она ведет к тому, что больницы заинтересованы не в лечении пациентов, а в отказе от их приёма. Кстати, именно об этом жители региона часто пишут в социальных сетях.