Барнаул, 7 августа, 2020, 12:17 — ИА Регнум. Информацию о возможном сокращении расходов на здравоохранение в России корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания («Единая Россия») Павел Шумихин:

Николай Загорский. У земской больницы. 1880-е гг

«Совершенно очевидно, что экономические потери, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, сопровождающиеся вдобавок снижением цены на нефть, должны быть каким-то образом компенсированы. Наиболее оптимальным вариантом достижения сбалансированности бюджета в этих условиях является, естественно, сокращение расходов.

Как мы видим, предполагается снижение финансирования по широкому перечню и самым разнообразным статьям, включая практически «неприкасаемые» до этого госуправление и национальную оборону. Весьма болезненным в этом плане представляется сокращение расходов на образование и, в особенности, на здравоохранение.

Более логичным и естественным, учитывая постоянную угрозу пандемии COVID-19 и необходимую в этой связи модернизацию системы здравоохранения, является как раз увеличение расходов на медицину. Пандемия самым наглядным образом продемонстрировала большую зависимость каждого человека и всего государства от состояния самых разных сфер охраны здоровья граждан, которые должны быть в приоритете — в том числе бюджетного процесса».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее появились сведения о том, что Минфин РФ предлагает сократить базовые бюджетные ассигнования на развитие здравоохранения в 2021 году на 65,7 млрд рублей, в 2022 году — на 71,6 млрд рублей, в 2023 году — на 115,4 млрд рублей.