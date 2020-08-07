Калуга, 7 августа, 2020, 12:18 — ИА Регнум. Свыше 17 тыс. нарушений, допущенных при приёме и регистрации сообщений о преступлениях, в том числе 413 преступлений, ранее известных, но не учтённых, выявила прокуратура Калужской области за первое полугодие 2020 года, сообщили 7 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

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По данным надзорного ведомства, по результатам 32 тыс. сообщений о преступлениях возбуждено свыше семь тысяч уголовных дел и отказано в возбуждении уголовных дел по более 12 тыс. сообщениям. Внесено более 400 требований, около 300 представлений и информаций. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Соблюдение органами дознания и предварительного следствия законов при приёме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях является важной составляющей уголовного судопроизводства, обеспечивающей реализацию конституционных прав граждан на доступ к правосудию. Значительное количество выявляемых прокурорами нарушений в этой сфере свидетельствует о том, что имеются недостатки в работе на данной стадии досудебного производства, которые требуют принятия дополнительных мер организационного и надзорного характера», — считает прокурор области Константин Жиляков.