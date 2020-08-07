Чебоксары, 7 августа, 2020, 11:54 — ИА Регнум. В Чувашии следователи-криминалисты СКР не только расследуют преступления и ищут преступников, но и участвуют в поисковых мероприятиях. И в этой работе «любая деталь может иметь решающее значение»: так стало и 5 августа, когда в ходе прочесывания местности по заявлению об исчезновении женщины следователь Анатолий Киселев обнаружил едва живого 80-летнего мужчину, который лежал без сознания у железной дороги, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Chuvashia.sledcom.ru Место, где нашли 80-летнего мужчину, потерявшего сознание

5 августа следственно-оперативная группа в составе следователя-криминалиста ведомства Анатолия Киселева и сотрудников УУР МВД по Чувашии прочесывала местность вдоль полотна железнодорожных путей в поселке Вурнары. Правоохранители работали по заявлению о безвестном исчезновении женщины 1951 года рождения.

Силовики отмечают, что в «поисковых мероприятиях любая деталь может иметь решающее значение».

«Опытный следователь-криминалист заметил сотовый телефон, лежащий в траве у железнодорожных путей. Спустившись на несколько метров вниз от железнодорожного полотна, Киселев и оперативники в высокой траве обнаружили лежащего без признаков жизни пожилого мужчину. Его дыхание было слабым, а пульс едва прощупывался», — говорят в следственном управлении.

Chuvashia.sledcom.ru Следователь-криминалист

Была вызвана скорая помощь, мужчину удалось спасти. Позже выяснилось, что найденный ими человек — 80-летний местный житель, который возвращался домой пешком в соседнюю деревню, почувствовал себя плохо и потерял сознание. Неизвестно, как долго он пролежал у железнодорожных путей.

В настоящее время в лечебном учреждении ему оказывается медицинская помощь, проводится обследование для установления диагноза.

«Дальнейшее оказание необходимой помощи мужчине взяты руководством ведомства на контроль», — сообщили в СУ СКР.

Отметим, что поиски пропавшей женщины продолжаются.