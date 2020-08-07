Вашингтон, 7 августа, 2020, 11:49 — ИА Регнум. Американский производитель автомобилей класса люкс Cadillac в онлайн-режиме представил новый роскошный электрический кроссовер Cadillac Lyriq. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Cadillac Cadillac LYRIQ

«Lyriq основан на модульной платформе следующего поколения GM и приводится в движение силовой установкой Ultium, что позволяет Cadillac предлагать клиентам широкий диапазон и варианты производительности», — говорится в сообщении.

Батарея, установленная на новый электрический кроссовер Cadillac, обладает емкостью 100 кВт*ч. Таким образом, дальность хода на одном заряде модели составляет порядка 483 км.

Модель получила задний привод, а также высокопроизводительные полноприводные конфигурации.

Ранее британское тюнинг-ателье AddArmor представило бронированный кроссовер Cadillac XT6.

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