Гатчина, Ленинградская область, 7 августа, 2020, 12:21 — ИА Регнум. В Ленинградской области 7 августа после реконструкции открылся объездной участок федеральной дороги Р-23 (Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь), передает с места событий корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Реконструированный участок трассы Р-23

«Объект очень важный, сложный, работало более 400 человек и 160 единиц техники. Вообще участок является связующим звеном Петербурга и Ленобласти с нашими партнерами на Западе, и интенсивность (движения) здесь очень высокая», — заявил на церемонии открытия министр транспорта России Евгений Дитрих. Он также отметил, что сроки сдачи объекта были выдержаны.

К реализации этого проекта федеральные дорожники приступили в 2014 году. Первый этап работ завершился с опережением срока на год — в 2017 году был открыт построенный участок трассы Р-23 протяженностью более 12 км в обход населенных пунктов Зайцево, Ижора, Большое Верево, Малое Верево и Вайя.

Второй этап работ по реконструкции обхода города Гатчина Ленинградской области затронул участок протяженностью 10,633 км до деревни Большие Колпаны. Теперь от административной границы Санкт-Петербурга до этого населенного пункта потоки транспорта движутся по трем полосам в каждом направлении.

В рамках проекта реконструировано пять путепроводов, в том числе два через железнодорожные пути и три в составе транспортных развязок в разных уровнях на пересечении трассы Р-23 с региональной дорогой 41К-100 Гатчина — Куровицы и федеральной трассой А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо».

Для повышения безопасности участников движения по краям и по оси дороги установлены барьерные ограждения протяженностью более 58 км, нанесено свыше 182 тыс. погонных метров разметки из термопластика, установлено 726 дорожных знаков, смонтировано более 24 километров линий наружного освещения.

Для удобства и безопасности пешеходов построено два надземных пешеходных перехода, сделаны остановки с заездными карманами, установлены автопавильоны для ожидания общественного транспорта в непогоду.

Расчетная скорость движения на обновленном участке федеральной дороги Р-23 составляет 120 км/ч, а пропускная способность реконструированной трассы — свыше 100 тысяч автомобилей в сутки.

Добавим, транспортный обход Гатчины в составе федеральной дороги Р-23 — одно из самых загруженных направлений на подъезде к Санкт-Петербургу. Интенсивность движения в пиковые дни здесь достигает 80 тыс. машин в сутки. Трасса Р-23 входит в европейский маршрут E95, обеспечивает выход Санкт-Петербурга и Ленобласти в Белоруссию, Украину, страны Прибалтики.

Реконструкция участка позволила ликвидировать существовавшее бутылочное горлышко на границе двух субъектов, улучшить транспортную доступность Гатчины и ближайших населенных пунктов, сократить временные затраты пользователей дороги, в целом повысить уровень комфорта и безопасности грузовых и пассажирских перевозок. Объект включен в национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».