Киев, 7 августа, 2020, 11:34 — ИА Регнум. Украинский политолог Алексей Голобуцкий побывал на телеэфире с новым главой делегации Украины на переговорах в Минске Леонидом Кравчуком и сегодня, 7 августа, через социальные сети поделился своими впечатлениями от заявлений экс-президента.

Michał Józefaciuk Леонид Кравчук

«Это или что-то похожее на маразм плюс высокая степень самолюбования — или высокой степени цинизм, когда Кравчук прекрасно понимает и ситуацию, и последствия своих заявлений. При этом маразм — лучший вариант (для Украины): в конце концов, в 86 лет каждый может позволить себе любую эксцентричность. Но если это циничная сдача государства, то всё очень плохо, потому что Кравчуку всё же дали значительные полномочия», — заявил эксперт.

Также он призвал украинцев честно признать, что Кравчук — «никто и не добился в жизни ничего важного».

«Государственность зафиксировал уже Кучма — Кравчук стал лишь временной «прокладкой» между строем советской республики и суверенного государства. Экономический прорыв? Не было такого. Дипломатические достижения? Не было. Общественное признание, культурные достижения? Украинцы его помнят разве по «кравчучкам» (так в стране называли специальные тележки для перевозки вещей, популярные на базарах в 90-е годы — ред.)», — отметил Голобуцкий.

ИА REGNUM напоминает, что по указу президента Зеленского 30 июля Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. 6 августа Зеленский в очередной раз пояснил журналистам свой выбор, заявив, что выбрал Кравчука, поскольку «возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек, который пользуется авторитетом во всей Украине — и в оккупированной части тоже».

После своего назначения Кравчук сделал ряд заявлений по урегулированию, которые неоднозначно были восприняты украинским обществом.