Ярославль, 7 августа, 2020, 11:01 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Ярославской области по внутренней политике Андрей Шабалин ушел на самоизоляцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Yarregion.ru Андрей Шабалин

Первоначально появилась информация о том, что Шабалин ушел на больничный после отпуска. Однако официально региональные власти заявили о том, что заместитель губернатора здоров.

«У Андрея Юрьевича Шабалина отрицательный результат теста на новую коронавирусную инфекцию. Однако заболел один из членов его семьи. В понедельник, когда Андрей Юрьевич вышел на работу после отпуска, и это стало известно, он самоизолировался. Круг контактировавших в первый рабочий день с Андреем Юрьевичем был максимально узким, чтобы никого не подвергать риску все контактировавшие также самоизолировались. Правительство работает в штатном режиме», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Андрей Шабалин курирует вопросы массовой коммуникации, общественных связей и взаимодействие с органами местного самоуправления и законодательными органами.