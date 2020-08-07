Киев, 7 августа, 2020, 10:50 — ИА Регнум. Уже сейчас, в августе, рынком демонстрируются признаки повышения цены на газ осенью нынешнего года, заявил в эфире украинского телевидения вечером 6 августа глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на газ

При этом, добавил Коболев, «Нафтогаз Украины» делает все для того, чтобы ценообразование для населения страны было максимально прозрачным и максимально справедливым. Он не стал прогнозировать, насколько конкретно вырастут цены на газ, но в обсуждении фигурировало возможное повышение на 40% от текущей цены.

В целом же в последние годы украинский газовый рынок стал дешевле, добавил глава энергетической госкомпании.

«Все трейдеры понимают, что на рынке существует конкуренция. Эта конкуренция, собственно говоря, и сделала цену на газ очень привлекательной и очень низкой», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что накануне директор «Газопоставляющей компании «Нафтогаз Украины» Максим Рабинович заявил, что цена на газ будет меняться в сторону повышения, хотя и не радикально. По его словам, цена не будет «супервысокой», поскольку на рынке много газа, но все же увеличится в сравнении с нынешним уровнем.

Цена в августе на природный газ для бытовых клиентов «Нафтогаза Украины» составляет 3,24 грн за один кубометр с НДС и без учета стоимости распределения. По сравнению с июлем цена выросла на 9%.