Липецк, 7 августа, 2020, 10:25 — ИА Регнум. 2,5 млн тонн зерна получено аграриями Липецкой области по данным на 6 августа. На ту же дату 2019 года валовой сбор составлял 1,86 млн тонн. Средняя урожайность составляет 54,5 центнера с гектара, и по этому показателю Липецкая область занимает первое место в России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 7 августа.

Пресс-служба администрации Липецкой области На липецких полях

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул, что агропромышленный комплекс региона сегодня — пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью. В регионе выбирают сорта с высоким потенциалом, применяют новейшие методики и технику. Результат очевиден ‑ и валовой сбор зерна, и показатели урожайности значительно превышают уровень 2019 года.

В регионе также завершается уборка озимой пшеницы — уже обмолочено 74% площадей, получен 1 миллион 648 тысяч тонн при средней урожайности 57,9 центнера с гектара. В 2019 году урожайность озимой пшеницы составляла в среднем по 43,6 центнера с гектара.

На 93% убраны площади, отведённые под горох, собрано 26 тысяч тонн при средней урожайности 33,8 центнера с гектара, что также значительно выше прошлого года. Обмолочено 72% площадей ячменя, получено 757 тысяч тонн при средней урожайности 49,6 центнера с гектара.

К уборке яровой пшеницы приступили десять районов области, на данный момент обмолочено почти 10 тысяч гектаров, намолочено более 50 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность яровой пшеницы растет: на 6 августа показатель составляет 51,2 центнера с гектара, а в Задонском районе собирают по 59,2 центнера на круг. В 2019 году в это время средняя урожайность яровой пшеницы составляла 46,1.