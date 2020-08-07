Обнародовано фото салона рестайлингового Jeep Grand Cherokee
Вашингтон, 7 августа, 2020, 10:11 — ИА Регнум. В сети распространили шпионский снимок салона рестайлингового Jeep Grand Cherokee. Фото размещено на сайте Motor1.
Судя по полученным журналистами снимкам, на передней панели автомобиля появятся два крупных экрана — цифровая приборная панель размером 10,5 дюйма и информационно-развлекательный комплекс.
Стоит отметить, что на экране мультимедийного комплекса появятся физические кнопки, а традиционный селектор коробки передач будет заменён шайбой. Создан модернизированный Jeep Grand Cherokee будет на шасси Giorgio концерна FCA.
В движение автомобиль будет приводить бензиновая турбированная «четвёрка» рабочим объёмом два литра. Также в линейке моторов модели имеется гибридный силовой агрегат на основе движка 3.6 V6.
Официальная премьера новинки ожидается летом 2020 года.
Ранее официальный представитель компании Jeep в России АО «ЭфСиЭй Рус» объявил об отзыве 253 машин из-за возможных проблем с коробкой передач и стояночным тормозом.
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