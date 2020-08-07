Вашингтон, 7 августа, 2020, 10:11 — ИА Регнум. В сети распространили шпионский снимок салона рестайлингового Jeep Grand Cherokee. Фото размещено на сайте Motor1.

Motor1 Салон рестайлингового Jeep Grand Cherokee

Судя по полученным журналистами снимкам, на передней панели автомобиля появятся два крупных экрана — цифровая приборная панель размером 10,5 дюйма и информационно-развлекательный комплекс.

Стоит отметить, что на экране мультимедийного комплекса появятся физические кнопки, а традиционный селектор коробки передач будет заменён шайбой. Создан модернизированный Jeep Grand Cherokee будет на шасси Giorgio концерна FCA.

В движение автомобиль будет приводить бензиновая турбированная «четвёрка» рабочим объёмом два литра. Также в линейке моторов модели имеется гибридный силовой агрегат на основе движка 3.6 V6.

Официальная премьера новинки ожидается летом 2020 года.

Ранее официальный представитель компании Jeep в России АО «ЭфСиЭй Рус» объявил об отзыве 253 машин из-за возможных проблем с коробкой передач и стояночным тормозом.

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