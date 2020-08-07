Москва, 7 августа, 2020, 09:55 — ИА Регнум. Генеральный штаб Вооруженных сил России обозначил условия, которые определяют возможность применения страной ядерного оружия. Статью об основах государственной политики в области ядерного сдерживания опубликовала «Красная звезда».

Иван Шилов ИА REGNUM Открытая крышка ракетной шахты

Так, первое условие применения ядерного оружия связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, которые атакуют территорию России или российских союзников.

Отмечается, что факт пуска будет зафиксирован системой предупреждения. Вместе с тем любая выпущенная ракета будет определяться как ракета с ядерным оснащением.

В Генштабе уточнили, что если потенциальный противник примет решение переступить красные линии, то ответ будет сокрушительным.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.

В тексте отмечается, что Россия рассматривает ядерное оружие «исключительно как средство сдерживания». Помимо этого, указывается, что Россия имеет право «применить ядерное оружие в ответ на применения против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».

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