Чебоксары, 7 августа, 2020, 09:39 — ИА Регнум. В южных районах Чувашии для завершения строительства группового водовода, в который в предыдущие годы вложено около 2 млрд рублей, требуется ещё 1,7 млрд рублей. Средства нужны на возведение водоводов. Об этом сообщает на своей странице в «Фейсбуке» врио главы Чувашии Олег Николаев по итогам визита в Шемуршинский район.

Cap.ru В Шемуршинском района

Руководитель республики побывал на водозаборных сооружениях в селе Трехбалтаево Шемуршинского района, которые должны были обеспечить питьевой водой жителей трёх южных муниципальных образований — Батыревского, Шемуршинского и южной части Комсомольского районов. Очистные и насосные станции построены, однако вода до потребителей так и не дошла из-за отсутствия водоводов. По предварительным данным, нужно построить свыше 300 км водопроводных сетей.

«Более пяти лет очистные и насосные станции простаивают. На их строительство потрачено примерно 2 млрд рублей. Все эти годы их поддерживали в рабочем состоянии. Но до людей вода так и не дошла, так как не построены водоводы. Приблизительные оценки дают сумму ещё в 1,7 млрд рублей», — пишет Олег Николаев.

Cap.ru Рабочая поездка в Шемуршинский район

По его словам, до конца года министерство строительство Чувашии должно представить проект строительства водоводов, данные работы оцениваются в «50−60 млн рублей». Для завершения проекта планируется участие в федеральной программе «Чистая вода». По словам врио главы Чувашии, «ориентировочный срок реализации проекта — 2−3 года».

Как сообщало ИА REGNUM, речь идёт о строительстве водовода Батыревского, Шемуршинского и южной части Комсомольского районов, который в Чувашии позиционировался как «самый крупный групповой водовод». Его производительность оценивалась в 19,2 тыс. куб. метров в сутки, общая протяженность трубопроводов — более 300 км. Групповой водовод должен обеспечить качественной питьевой водой население 140 населённых пунктов трёх районов республики (по последним данным, 88 тыс. человек). Данный проект ранее был включён в число приоритетных.