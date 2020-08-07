Ростов-на-Дону, 7 августа, 2020, 08:54 — ИА Регнум. В ночь на 7 августа в Мясниковском районе Ростовской области в торгово-производственном одноэтажном здании вспыхнул крупный пожар. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

ГУ МЧС России по Ростовской области Площадь пожара составила 750 кв. метров

Сообщение о возгорании в районе первого километра автодороги Ростов-на-Дону — Новошахтинск в экстренные службы поступило около 00:40 мск. В 2:00 мск прибывшие специалисты объявили повышенный ранг пожара. Пламя распространилось на площади 750 кв. метров, при этом было зафиксировано скрытое горение в утеплителях стен и кровли здания.

В тушении пожара задействовано 76 человек и 27 единиц техники. К 5:00 мск открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет.