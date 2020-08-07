Красноярск, 7 августа, 2020, 07:59 — ИА Регнум. Избрана мера пресечения в отношении заместителя начальника полиции МУ МВД России «Красноярское» Сергея Моисеева. Об этом ИА REGNUM сообщили в Железнодорожном районном суде Красноярска.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

7 августа суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Моисеева. Он арестован на два месяца, то есть до 5 октября включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа стало известно, что в отношении заместителя начальника полиции МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело. Он был задержан по подозрению в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По предварительной версии следствия, высокопоставленный полицейский за 2,5 млн рублей пообещал мужчине решить вопрос об освобождении от уголовной ответственности. При этом сведения о том, что в отношении мужчины имеются материалы, подтверждающие его причастность к совершению мошенничества, были ложными. Полицейский успел получить 1,1 млн рублей и был задержан оперативными сотрудниками УФСБ.

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После этого ГУ МВД России по Красноярскому краю назначило служебную проверку.