Москва, 7 августа, 2020, 05:41 — ИА Регнум. В пятницу, 7 августа, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +24… +26 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

В ночь на 8 августа в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха +13… +15 °С.

Ветер северный 3−10 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +22… +27 °С днём и +10… +15 °С ночью.

В субботу, 8 августа, днём в столице ожидается +24… +26 °С. По области +22… +27 °С. Ночью в регионе ожидается +10… +15 °С. Преимущественно без осадков.