Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 149 — СМИ
Бейрут, 7 августа, 2020, 05:13 — ИА Регнум. По меньше мере 149 человек стали жертвами взрыва в порту Бейрута 4 августа. Об этом сообщает издание L'Orient-Le Jour со ссылкой на источник в минздраве страны.
Kataeb.org
Взрыв в порту Бейрута
Ранее было известно о 145 погибших. Еще более 5 тысяч человек пострадали.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Бейруте открылся аэромобильный госпиталь МЧС РФ для помощи всем, кто пострадал при инциденте в городском порту.