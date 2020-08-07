Бейрут, 7 августа, 2020, 05:13 — ИА Регнум. По меньше мере 149 человек стали жертвами взрыва в порту Бейрута 4 августа. Об этом сообщает издание L'Orient-Le Jour со ссылкой на источник в минздраве страны.

Kataeb.org Взрыв в порту Бейрута

Ранее было известно о 145 погибших. Еще более 5 тысяч человек пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Бейруте открылся аэромобильный госпиталь МЧС РФ для помощи всем, кто пострадал при инциденте в городском порту.