Рейс из Красноярска аварийно приземлился в Хабаровске
Хабаровск, 7 августа, 2020, 05:07 — ИА Регнум. Утром 7 августа в аэропорту Хабаровска совершил аварийную посадку самолёт, следовавший из Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«Сегодня,
Отмечается, что посадка прошла благополучно. Никто из находящихся на борту 77 пассажиров и 7 членов экипажа не пострадал. Самолёт повреждений не получил.
По факту произошедшего Сахалинская транспортная прокуратура проводит проверку «на предмет соблюдения требований законодательства о безопасности полетов».