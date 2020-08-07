Москва, 7 августа, 2020, 04:50 — ИА Регнум. Основы государственной политики России в области ядерного сдерживания описывают «красные линии», за нарушение которых потенциальный противник получит сокрушительный ответный удар, заявил начальник управления главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Андрей Стерлин в интервью газете «Красная звезда».

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный гриб

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Главными субъектами ядерного сдерживания, поясняет издание, в России считают две категории стран: в первую входят те, что обладают ядерным потенциалом и рассматривают нашу страну в качестве потенциального противника; вторая — государства, предоставляющие свою территорию для развёртывания наступательных сил и средств, которые могут быть использованы против России.

«Конкретизация ответных действий будет определяться военно-политическим руководством России в зависимости от обстановки», — объяснил Стерлин.

Ранее в Генштабе ВС РФ сообщили, что Россия применит ядерное оружие при условии любой ракетной атаки по своей территории.