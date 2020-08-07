Истра, Московская область, 7 августа, 2020, 05:02 — ИА Регнум. В городе Истра Московской области пожарные ликвидировали открытое горение в цеху по производству щепы. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

50.mchs.gov.ru Пожар ночью 7 августа в цеху по производству щепы в Истре

Сообщение о пожаре по адресу ул. Загородная, дом 2 поступило в дежурную часть в 01:38. Прибывшие на место расчёты обнаружили, что пожар возник в цеху по производству щепы. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.

В 02:55 пожар был локализован. В 03:40 открытое горение было ликвидировано.

50.mchs.gov.ru Пожар ночью 7 августа в цеху по производству щепы в Истре

В тушении пожара задействовано 70 человек (из МЧС — 41) и 21 единица техники (из МЧС — 12). Погибших и пострадавших нет.