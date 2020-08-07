В Хабаровске аварийно приземлился самолёт из Красноярска
Хабаровск, 7 августа, 2020, 04:52 — ИА Регнум. В аэропорту Хабаровска ранним утром 7 августа совершил аварийную посадку самолёт А-319 авиакомпании «Аврора», летевший по маршруту «Красноярск — Хабаровск», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
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По предварительным данным, причиной аварийной посадки стала «техническая неисправность».
В самолёте было 77 пассажиров и семь членов экипажа.
«Посадка прошла благополучно, борт не повреждён, пассажиры и экипаж не пострадали», — добавили в транспортной прокуратуре.
Сахалинская транспортная прокуратура проведёт проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полётов.
Как сообщало ИА REGNUM, грузовой самолёт авиакомпании Japan Cargo Airlines аварийно сел в аэропорту «Нарита» в Токио из-за попадания молнии.