Кемерово, 7 августа, 2020, 04:06 — ИА Регнум. В Кемеровской области индивидуальные предприниматели и представители малого и среднего бизнеса получили субсидии на возмещение затрат на покупку средств индивидуальной защиты (СИЗ) и дезинфицирующих средств. Мерой поддержки воспользовались уже 3589 предпринимателей. Общая сумма субсидий составила более 137 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Антисептик перед входом в магазин

«Предприятия общепита, гостиницы и спортивные организации, которые возобновили работу, обязаны проводить профилактические мероприятия: замерять температуру посетителей и персонала, обеспечить социальное дистанцирование, предоставить сотрудникам индивидуальные средства защиты, обеспечить посетителей антисептиками, — отметил заместитель губернатора по экономическому развитию Константин Венгер. — При выполнении этих рекомендаций предприниматели несут дополнительные расходы, поэтому на федеральном уровне было принято решение поддержать эти компании».

Власти уточняют, что подать заявку на получение денежных средств можно до 15 августа 2020 года включительно. Размер единовременной субсидии для индивидуальных предпринимателей составляет 15 тыс. рублей. Компании и ИП, у которых есть сотрудники, получат выплату в размере 15 тыс. рублей, а также по 6,5 тыс. рублей на каждого работника.