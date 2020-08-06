Москва, 7 августа, 2020, 00:52 — ИА Регнум. На прошедшей неделе 38 летательных аппаратов иностранных государств (32 самолёта-разведчика и 6 БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 7 августа опубликовала газета «Красная звезда».

Минобороны России

Истребители дежурных сил ПВО три раза вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

Всего летчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 267 лётных смен на 57 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 1000 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооруженные силы в рамках боевой подготовки провели около 15 тыс. практических мероприятий на 141 полигоне. Проведено около 2,2 тыс. занятий по вождению, из них 46% ночью. Десантниками было выполнено более 12,2 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 130 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

По контракту на военную службу приняты более 3 тыс. солдат и сержантов. Поступили на военную службу 12 офицеров.

В рамках гособоронзаказа отремонтирован и поставлен в войска самолёт Ту-95МС.