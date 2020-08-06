Астрахань, 7 августа, 2020, 00:36 — ИА Регнум. В Астраханской области сохраняется высокая пожароопасность, в связи с чем продлён запрет на посещение лесов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Отмечается, что в регионе действует особый противопожарный режим, установленный правительством Астраханской области. Запрет на посещение лесов в целях сохранения лесного фонда продлён до 25 августа.

Контролируют ситуацию в зелёных зонах оперативные группы в составе государственных лесных инспекторов и сотрудников полиции. Нарушителям грозят штрафы.