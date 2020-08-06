Санкт-Петербург, 7 августа, 2020, 00:21 — ИА Регнум. Курирующий городское здравоохранение вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев распорядился ускорить передачу сведений из медицинских учреждений в региональное отделение Фонда социального страхования для начисления федеральных страховых выплат медикам за заражение коронавирусной инфекцией.

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудницы скорой помощи Петербурга

Об этом сообщили в аппарате чиновника после появления в СМИ сообщений о том, что тысячи петербургских медиков, участвовавших в борьбе с COVID-19 и продолжающих эту борьбу, до сих пор не получили положенных выплат.

Как заявили в Смольном, более 4400 медиков уже получили положенные компенсации из городского бюджета.

«Выплаты по 300 тысяч рублей получили 4405 медиков, заболевших COVID-19 на работе. Выплату в миллион рублей получили семьи 19 медицинских работников, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом», — говорится в сообщении аппарата Эргашева.

Что же касается федеральной поддержки, то единовременные страховые выплаты, в соответствии с указом президента РФ от 6 мая 2020 года № 313, получают медицинские работники, пострадавшие при оказании помощи пациентам с коронавирусом, а также члены семей погибших медиков.

В настоящее время из медучреждений в региональное отделение ФСС переданы данные по 2283 заболевшим и трем скончавшимся медикам. Именно эту работу поручил ускорить вице-губернатор.

Основанием для выплат являются справки медицинских организаций по результатам служебного расследования. В случае смерти медработника документом для выплаты является акт о расследовании профессионального заболевания.

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Как сообщало ИА REGNUM, неофициальные подсчеты количества медработников, погибших в ходе борьбы с пандемией, сильно отличаются от официально признанных цифр. В настоящий момент на народной «Стене памяти» на Малой Садовой улице значится 88 фамилий медицинских работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, умерших в ходе борьбы с коронавирусной инфекцией.