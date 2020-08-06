Астрахань, 7 августа, 2020, 00:02 — ИА Регнум. Прокуратура Астраханской области взяла на контроль ситуацию с одичавшими верблюдами, которые представляют опасность для селян. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном надзорном ведомстве.

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В ходе проверки выяснилось, что в нарушение федерального законодательства на территории муниципального образования «Оранжерейнинский сельсовет» в границах сёл Федоровка и Ниновка осуществлялся бесконтрольный выпас верблюдов. Местным чиновникам решить эту проблему не удалось.

«Прокуратурой района главе администрации внесено представление, по результатам рассмотрения которого собственнику верблюдов вручено предписание об устранении нарушений, животные помещены владельцем в загон для содержания скота, решается вопрос о реализации верблюдов», — уточнили в прокуратуре.

ИА REGNUM ранее сообщало, что о ситуации с одичавшими верблюдами в Икрянинском районе сообщили жители сёл Оранжереи, Федоровка и Ниновка, которые боятся выйти на улицу. При этом животные наносят материальный ущерб: ломают заборы, рушат газопроводы.