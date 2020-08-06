Москва, 6 августа, 2020, 23:56 — ИА Регнум. Наблюдаемый в России резкий рост цен на яблоки обусловлен поздним сбором урожая в ряде регионов. Об этом заявили 6 августа в Министерстве сельского хозяйства России.

Яблоки

По данным ведомства, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах сбор яблок начался на две недели позже, чем в минувшем году, что отразилось на ценовой динамике.

В Минсельхозе также сообщили о том, что из-за заморозков весной в отдельных регионах ЮФО и СКФО в этом году не ожидается рекордного урожая плодовых культур. Согласно прогнозу, он составит порядка 1 млн тонн, что соответствует среднему показателю за последние пять лет.

В министерстве прокомментировали и рост цен на сахар, объяснив его восстановлением после значительного падения в 2019 году. При этом подчёркнуто, что текущий уровень цен всё ещё находится ниже прошлогоднего.

Отмечается, что на текущей неделе началась уборка и переработка сахарной свеклы, и на внутренний рынок уже начинал поступать сахар нового урожая, что должно оказать стабилизирующий эффект на уровень цен.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что яблоки в России в июле подорожали в среднем на 7,4%, цены на сахар-песок выросли на 2,2%.