Бейрут, 6 августа, 2020, 23:16 — ИА Регнум. О задержании 16 сотрудников порта ливанской столицы сообщает 6 августа Associated Press.

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Людей препроводили в полицию в рамках расследования дела о взрыве в порту Бейрута, прогремевшего вечером 4 августа.

В ходе расследования уже допрошены представители таможни, а также те, кто отвечает за техобслуживание инфраструктуры, в частности того склада, где произошёл взрыв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва 2750 тонн аммиачной селитры, хранившейся на портовом складе столицы Ливана, погибли 150 и ранены пять тысяч человек.