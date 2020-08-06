Commerzbank ожидает скорого снижения цен на нефть
Берлин, 6 августа, 2020, 22:48 — ИА Регнум. Аналитики Commerzbank ожидают снижения нефтяных цен «в ближайшем будущем», 6 августа сообщает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Нефть
«Слабый спрос, вероятно, будет иметь больший вес, чем позитивные настроения… Мы ожидаем, что в ближайшем будущем цены скорректируются», — заявил аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг.
В настоящий момент цены на нефть находятся вблизи максимумов за пять месяцев, октябрьские фьючерсы Brent оцениваются в $45,20 за баррель.
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