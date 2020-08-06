Бишкек, 6 августа, 2020, 22:46 — ИА Регнум. С начала 2020 года правительство Киргизии получило в качестве финансовой помощи от международных организаций гранты и кредиты на общую сумму $333,3 млн (24 млрд 424 млн рублей), передает министерство финансов республики 6 августа.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Доллары

Из этих денег на поддержку бюджета страны предоставлено Международным валютным фондом — $241,9 млн (17 млрд 726 млн рублей), Азиатским банком развития — $50 млн (3 млрд 664 млн рублей) и Европейским союзом — €24,8 млн (2 млрд 148 млн рублей).

Еще $3,3 млн (241 млн рублей) выделил Всемирный банк на нужды сектора здравоохранения Киргизии и $10,9 млн (798 млн рублей) получено от Германского банка развития на поддержку частного сектора.