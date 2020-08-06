Красногорск, 6 августа, 2020, 22:14 — ИА Регнум. В Подмосковье злоумышленники начали прибегать к новому способу мошенничества. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

Речь идёт о фейковых сайтах служб доставки еды и электроники, отмечают в главном управлении региональной безопасности Московской области. Уточняется, что мошенники создают клоны порталов известных компаний, специализирующихся на доставке.

«Нельзя исключать, что фишинговые атаки будут расти, так как сейчас все больше процессов переводится в онлайн. Гражданам необходимо быть внимательными и бдительными при совершении покупок онлайн. Нельзя сообщать посторонним лицам и вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты и пароли из СМС-сообщений», — отмечено в сообщении.