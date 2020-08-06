Сыктывкар, 6 августа, 2020, 21:58 — ИА Регнум. Избирком Коми зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы республики. Отказ в регистрации получил только один участник предвыборной гонки — кандидат от КПРФ Олег Михайлов.

Komi.izbirkom.ru Заседание Избирательной комиссии Республики Коми

Как сообщили ИА REGNUM в избиркоме, некоторые подписи, собранные за Михайлова, комиссия признала недействительными — 14 из них оказались «задвоенными». Всего кандидат предоставил 185 подписных листов из 180 необходимых.

Таким образом, в выборах главы Коми примут участие: член КПСС Сергей Пономарев, временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба, который участвует в выборах как самовыдвиженец, член ЛДПР Андрей Никитин, представитель партии «Зеленая альтернатива» Виктор Бетехтин.