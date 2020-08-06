Москва, 6 августа, 2020, 21:54 — ИА Регнум. Официальный сайт Российский премьер-лиги оповестил, что московский «Спартак» внес своих новичков форварда Александра Кокорина и хавбека Остона Урунова в заявку на грядущий розыгрыш чемпионата.

Садовников Дмитрий Александр Кокорин

Напомним, что «Спартак» недавно объявил о заключении контракта с экс-форвардом «Зенита» Кокориным сроком на три года и возможностью продления еще на сезон. Игрок будет выступать под девятым номером.

Ранее «Спартак» завершил сделку по переходу 19-летнего узбекистанца Остона Урунова из «Уфы».