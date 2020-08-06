Мурманск, 6 августа, 2020, 21:34 — ИА Регнум. Более 74 млн рублей направят в Мурманской области на доплату врачам. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатора Андрей Чибис.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Продолжаем оказывать поддержку в условиях распространения коронавируса. Более 74 миллионов рублей дополнительно направлено на выплаты врачам, которые лечат коронавирусных больных, и тем, кто сам заразился инфекцией на рабочем месте. Еще два миллиона пойдут на обеспечение работы обсерваторов», — сообщил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области врачи, работающие с пациентами, зараженными коронавирусом, получают доплату в 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал, контактирующий с больными, получает выплату в размере 50 тысяч рублей, младший персонал — 25 тысяч рублей.