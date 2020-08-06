Конакри, 6 августа, 2020, 21:25 — ИА Регнум. Правящая партия Гвинеи одобрила выдвижение на третий срок действующего президента Альфа Конде, 6 августа сообщает агентство Reuters.

Kremlin.ru Альфа Конде

Сам 82-летний Конде пока не стал официально заявлять о своем выдвижении на предстоящих выборах.

«Все, что вы говорили… я беру на заметку» , — заявил президент, обращаясь к партии и союзникам.

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