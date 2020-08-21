На 6 августа 2020 года число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 19 млн человек, количество смертельных случаев достигло 711 тысяч. Выздоровевшими считаются свыше 12 млн человек из общего числа заразившихся. Уровень летальности составляет в среднем 3, 75%. В ВОЗ полагают, что от COVID-19 умирает каждый 167-й больной. Многие страны, которые думали, что худшее уже позади, сегодня сталкиваются с новыми вспышками. Комитет по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19, созванный генеральным директором ВОЗ 31 июля, заявил о «затяжном характере» пандемии, отметив «важность продолжения противоэпидемических мероприятий на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях». Специалисты прогнозируют вторую, «осеннюю», волну коронавируса. Все подробности о ситуации с коронавирусом в мире — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

21:32 06.08.2020 Власти Швейцарии расширили список стран, въезжающие из которых будут обязаны проходить десятидневный карантин, 6 августа сообщает агентство Reuters. Читайте также: Швейцария расширила список «карантинных» стран

21:32 06.08.2020 Норвегия ввела 10-дневный карантин для туристов из Франции, Швейцарии и Чехии, 6 августа сообщает агентство Associated Press. Читайте также: Норвегия ввела карантин для туристов из Франции, Швейцарии и Чехии

21:33 06.08.2020 Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил свежие данные о проведенных за сутки ПЦР-тестах: из 432 положительных 69. Читайте также: В Черногории выявили 69 новых носителей коронавируса

21:33 06.08.2020 Министерство иностранных дел Австрии предостерегло граждан от поездок в Испанию в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в королевстве, 6 августа сообщает агентство Reuters. Читайте также: МИД Австрии предостерег граждан от поездок в Испанию

21:34 06.08.2020 Американская вакцина от коронавируса может появиться к началу президентских выборов в США, сообщает 6 августа Reuters. Читайте также: Трамп прогнозирует появление в США вакцины от COVID-19 к началу выборов

21:38 06.08.2020 Иван Шилов@ИА REGNUM

21:42 06.08.2020 Роспатентом выдан комплекс охранных документов на изобретения в области лечения и профилактики коронавирусной инфекции, пандемия которой охватила весь мир и унесла жизни более 700 тысяч человек. Ведомство уже приняло решение о выдаче патента, сейчас идет оформление документа. «Гексапептид Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Leu-Arg — это полностью отечественная разработка, — отметили в ФМБА России. — Ее уникальность состоит в том, что она ни в чем не повторяет зарубежный опыт. Это первый и единственный до сих пор в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который вышел в практическую медицину».

21:46 06.08.2020 Как пояснили в ФМБА России, общее название исходного препарата «даларгин», он прежде использовался для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза. При этом отечественные ученые из Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России под руководством Каркищенко Владислава Николаевича выяснили, что это лекарство играет активную роль в процессах заживления и регенерации тканей, кроме того, вещества такого класса активно участвуют в организации иммунного ответа. «Исследователи ФГБУН «Научный центр биомедицинских технологий» ФМБА России, учитывая перечисленные свойства «даларгина», использовали его для создания новой лекарственной формы против COVID-19. Свою разработку они назвали «лейтрагин». В ходе исследований они подтвердили, что «лейтрагин» способен предотвратить или смягчить «цитокиновый шторм» — массивный выброс провоспалительных веществ, приводящий к развитию тяжелых респираторных и общих системных нарушений у пациента с новой коронавирусной инфекцией», — заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова. «Цитокиновый шторм» обнаруживался у многих больных тяжелыми формами инфекции в отделении реанимации и являлся неблагоприятным прогностическим признаком. Соответственно, предотвращение или ослабление этого состояния делает прогноз на исход болезни пациента намного более благоприятным. Как показали исследования, наиболее эффективный способ применения новой лекарственной формы — ингаляция. В Роспатенте отдельно отмечают, что «лейтрагин» — сугубо отечественный препарат, он сам, как и все компоненты, может быть полностью произведен в России. После завершения клинических исследований и регистрации препарата в Минздраве Научный центр биомедицинских технологий ФМБА России сможет наладить массовое производство созданного ими препарата, чтобы врачи с его помощью справлялись с осложнениями, развивающимися у больных с коронавирусной инфекцией и приводящими к летальным исходам.

21:54 06.08.2020 Первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер заявила, что приоритетом правительства является открытие школ, а рост заболеваемости COVID-19 может сорвать начало учебного года. Читайте подробнее: В Северной Ирландии приостановили открытие пабов

22:18 06.08.2020 «Мы рискуем потерять все, чего вместе добились за последний месяц. Мы не хотим второй изоляции. Нам не обязательно ее проводить, но это не произойдет само по себе», — заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Читайте также: В Нидерландах призвали туристов держаться подальше от оживленных мест

22:27 06.08.2020 В Испании из-за коронавируса изолируют город с населением более 30 тыс. человек, сообщает RT. Власти испанского автономного сообщества Кастилия и Леон решили ввести строгий карантин с 7 августа в городе Аранда-де-Дуэро из-за роста числа инфицированных. Суд одобрил план регионального кабмина. В городе опять нельзя собираться группами более десяти человек, ограничена работа кафе и ресторанов.

22:45 06.08.2020 Иван Шилов@ИА REGNUM

22:48 06.08.2020 Во всём мире за последние сутки зафиксировано 259 344 новых случая заражения коронавирусом, скончались 6488 пациентов c COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Об этом: ВОЗ: число жертв COVID-19 в мире превысило 700 тысяч человек

23:54 06.08.2020 В последние недели количество новых заражений коронавирусом в Италии растет, сказано в совместном заявлении министерства здравоохранения и Высшего института здравоохранения. Период общенационального карантина и введение ограничений весной 2020 года позволили остановить стремительное распространение вируса, однако сейчас нужно не только продолжать соблюдать основные ограничения, но и быть готовыми к тому, что их придется снова ужесточить, сказано также в заявлении. Читайте также: Минздрав Италии просит быть готовыми к новому карантину

23:58 06.08.2020 По данным навечер четверга, в Италии умерли35 187человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на6(днем ранее — на10). Выздоровели201 323человека, за день этот показатель увеличился на347(днем ранее — на210). Читайте подробнее: Коронавирус в Италии: число заражённых растёт четыре дня подряд

00:15 07.08.2020 В Кении за прошедшие сутки выявили 538 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба кенийского министерства здравоохранения. Читайте также: В Кении число случаев COVID-19 превысило 24 тысячи

01:07 07.08.2020 Справку с результатами ПЦР-анализа, подтверждающего отсутствие заражения коронавирусом SARS-CoV-2, должны иметь лица, въезжающие в Египет, сообщает портал Al Balad со ссылкой на указ премьер-министра страны Мустафы Мадбули. Об этом: Египет потребовал от въезжающих справку об отсутствии коронавируса

01:09 07.08.2020 По данным министерства, всего в Албании было выявлено 6016 случаев заражения коронавирусом. 3155 человек уже излечились от COVID-19. 188 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки скончались шесть пациентов. Об этом: В Албании за сутки выявили 127 носителей коронавируса

01:10 07.08.2020 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 9688 случаев заражения коронавирусом. 300 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 16 — за последние сутки. 5480 пациентов уже здоровы. Лечение проходят 3908 человек. Об этом: Коронавирус в Косово: за сутки выявили 196 носителей. 16 пациентов умерли

01:17 07.08.2020 Вторая волна эпидемии в Македонии, по всей видимости, идет на спад, однако в ожидании осенней волны эпидемии власти готовят открытие 16 коронавирусных госпиталей. При этом Северная Македония по-прежнему занимает первое место на Западных Балканах по смертности от COVID-19. Ожидается, что в ближайшее время на помощь македонцам прибудут команды врачей из Швеции, Словении и Германии. Об этом: COVID-19 в Северной Македонии: за сутки излечились 259 пациентов

01:20 07.08.2020 В мире за последние сутки было зафиксировано около 260 тысяч новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев инфицирования превысило 18,61 млн. Об этом 6 августа сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявлено около 260 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

01:24 07.08.2020 53 139 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявлено за сутки в Бразилии, а сначала пандемии данный показатель в стране достиг значения в 2 912 212. Об этом сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения. Об этом: В Бразилии число случаев заражения коронавирусом достигло 2,9 млн

01:31 07.08.2020 В Тунисе за прошедшие сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба тунисского минздрава. Читайте также: В Тунисе выявили 41 случай COVID-19 за сутки

02:54 07.08.2020 Суточное количество случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Колумбии достигло нового рекорда и составило 11 996 за 6 августа, сообщается на странице в Twitter колумбийского минздрава. Всего в стране зарегистрировано 357 710 подобных фактов, из которых 192 355 закончились излечением. Подробности в материале: В Колумбии выявили новый рекорд по случаям заражения SARS-CoV-2 за сутки

03:23 07.08.2020 Работники американской компании Facebook получили разрешение работать в дистанционном режиме до июня 2021 года, сообщает портал Business Insider со ссылкой на осведомленные источники. Об этом: Facebook оставила сотрудников на удаленной работе до лета 2021 года

04:24 07.08.2020 366 671 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрирован в Чили после подтверждения положительных результатов анализов еще 1947 пациентов, 6 августа сообщается на странице чилийского минздрава в Twitter. Об этом: В Чили выявили почти 2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

05:34 07.08.2020 На материковой части Китая выявлено 37 новых случаев COVID-19, сообщает 7 августа агентство Синьхуа. Читайте далее: В Китае подтверждено 37 новых случаев COVID-19

05:42 07.08.2020 Общее количество подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 19 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики. Читайте также: В мире выявлено более 19 млн случаев заражения коронавирусом

05:43 07.08.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 20 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили 20 зараженных коронавирусом

05:47 07.08.2020 Национальный центр по контролю заболеваний Ливии подтвердил за прошедшие сутки 404 новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба ведомства. Читайте также: В Ливии за сутки выявили более 400 случаев COVID-19

05:57 07.08.2020 Южная Корея намерена отменить запрет на въезд в страну для жителей китайской провинции Хубэй, в которой находится первый очаг распространения коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба южнокорейского правительства. Об этом: Южная Корея отменит запрет на въезд в страну из китайского Уханя

06:19 07.08.2020 В Аргентине общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 228 195, включая выявленные за сутки 7513. Об этом сообщается на сайте аргентинского министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Аргентине за сутки выявили более 7,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

06:49 07.08.2020 Как сообщает албанское новостное агентство TopChannel, к настоящему моменту Албания уже несколько месяцев находится в международной изоляции из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. По данным Евростата, только за первые три месяца 2020 года албанской экономике был нанесен ущерб в 400 миллионов евро, в то время как наиболее суровые ограничительные меры были приняты уже в следующие месяцы. Читайте также: Пандемия и землетрясения поставили на колени экономику Албании — TopChannel

07:51 07.08.2020 Общее количество подтвержденных летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 в Мексике увеличилось на 819 и составило 50 517, сообщил замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в Twitter. Читайте подробнее: В Мексике число летальных исходов от COVID-19 превысило 50 тысяч

07:53 07.08.2020 В Индии за минувшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 62 538 человек, сообщает пресс-служба индийского минздрава. Читайте подробнее: В Индии число случаев COVID-19 превысило 2 млн

08:10 07.08.2020 Османи подчеркнула, что в условиях постоянно ухудшающейся ситуации с коронавирусом, правительство отказалось выделить средства из бюджета на закупку вакцин и защитных масок, при этом граждане жалуются на нехватку койко-мест в больницах. В ущерб здоровью граждан, по словам Османи, правительство оплачивает строительство ненеобходимых инфраструктурных объектов и счета на оплату работы адвокатов лиц, обвиняемых Специальным трибуналом по Косово в совершении военных преступлений. Читайте подробнее: Спикер парламента Косово: Хоти игнорирует нужду в законе о COVID-19

08:12 07.08.2020 В Перу с начала пандемии подтверждено 455 409 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 7785. Об этом сообщается на сайте минздрава республики. Читайте подробнее: Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Перу превысило 455 тысяч

08:15 07.08.2020 6 августа пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние 24 часа от коронавирусной инфекции (COVID-19) умерло 174 иранца, в результате чего общее число погибших достигло 17 976. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: В Иране от COVID-19 погибло 174 человека за последние сутки

08:19 07.08.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проведении нового заседания совета обороны по COVID-19 «на следующей неделе», в то время как количество людей, у которых диагностирован SARS-CoV-2, увеличилось более чем на 30% за одну неделю, сообщает Le Figaro. Об этом: Макрон проведет новое заседание совета обороны по COVID-19

08:20 07.08.2020 Лаборатория, созданная при содействии Китая, помогает бороться с коронавирусом в Ираке. russian.news.cn

08:26 07.08.2020 Климатические изменения грозят человечеству гораздо большим количеством смертей, чем пандемия коронавируса. Об этом предупреждает в своём блоге основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. «Другими словам, к 2060 году изменение климата будет столь же смертоносным, как и COVID-19, а к 2100 году оно может быть в пять раз более смертоносным», — пояснил он. Читайте подробнее: Билл Гейтс сопоставил по смертности COVID-19 и глобальное потепление

08:28 07.08.2020 Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в ЮАР, чтобы помочь стране взять под контроль быстрое увеличение числа случаев заражения коронавирусом. Читайте также: Эксперты ВОЗ прибыли в ЮАР для борьбы с пандемией

08:44 07.08.2020 Общее число выявленных на планете подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 19 миллионов. Об этом 7 августа сообщает американский университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте подробнее: Общее число выявленных в мире заразившихся SARS-CoV-2 превысило 19 млн

08:47 07.08.2020 Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 96 922, в том числе 1050 — за минувшие сутки, сообщили 7 августа в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Читайте также: В Казахстане за сутки зарегистрировали 2474 случая COVID-19 и пневмонии

08:49 07.08.2020 В Мельбурне стражи порядка пресекли проведение в центре города митинга против эпидемиологических ограничений и масочного режима. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает газета The Australian. Читайте подробнее: В Мельбурне пресечена акция протеста против ограничений из-за COVID-19

08:51 07.08.2020 За истекшие сутки на территории Китая был выявлен 51 новый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 7 августа говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения. Подробности в материале: В Китае за сутки выявили более 50 случаев заражения SARS-CoV-2

09:00 07.08.2020 В Колумбии за последние сутки было выявлено свыше 11 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 августа сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter. Об этом: В Колумбии за сутки выявили свыше 11 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

09:04 07.08.2020 Иностранцам, у которых визы на пребывание в Грузии просрочены, но они не могу покинуть страну из-за мер, введенных для профилактики эпидемии коронавируса, разрешено остаться до 31 декабря. Об этом говорится в постановлении грузинского правительства. Об этом: Иностранцам с просроченной визой разрешили остаться в Грузии до 31 декабря

09:06 07.08.2020 Директор Африканского центра по борьбе с заболеваниями выразил обеспокоенность по поводу избранной правительством Танзании стратегии по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом: Эксперт обеспокоен стратегией Танзании по борьбе с пандемией

09:07 07.08.2020 Общее число умерших от COVID-19 и связанных с ним последствий в мире на сегодняшний день превысило 700 тысяч. Об этом 7 августа сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте также: Общее количество жертв COVID-19 в мире превысило 700 тысяч

09:13 07.08.2020 Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 6 августа. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте также: В Абхазии за сутки выявили пять новых носителей коронавируса

09:22 07.08.2020 Великобритания возобновляет ранее отменённый обязательный карантин для лиц, прибывающих в Соединённое Королевство из Андорры, Бельгии и с Багамских островов. Об этом министр транспорта Великобритании Грант Шэппс 6 августа сообщает на своей странице в Twitter. Об этом: Британия вводит карантин для прибывающих из Андорры, Бельгии и с Багам

09:26 07.08.2020 На Украине за время пандемии коронавируса выявили более 78 тыс. случаев заражения. Об этом: На Украине за сутки выявили более 1,4 тыс. случаев заражения коронавирусом

09:38 07.08.2020 В Грузии в течение последних суток выявили семь случаев заражения коронавирусом. Информация об этом 7 августа была размещена на сайте Stopcov.ge. Об этом: В Грузии за сутки выявили семь носителей коронавируса

09:46 07.08.2020 Общее количество выявленных на территории Индии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло более чем на 62 тыс. и превысило 2 млн. Об этом 7 августа сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Подробности в материале: В Индии число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 2 млн

10:10 07.08.2020 Лаборатории Киргизии выявили 39 162 случая заражения коронавирусом, в том числе 503 — за минувшие сутки. Об этом 7 августа заявила начальник управления общественного здравоохранения минздрава Айнура Акматова на брифинге. Подробности в материале: В Киргизии за сутки выявили 503 случая заражения коронавирусом

11:02 07.08.2020 Лаборатория, созданная при содействии Китая, помогает бороться с коронавирусом в Ираке. russian.news.cn

11:18 07.08.2020 За минувшие сутки на территории России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 119 пациентов. Об этом 7 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Подробности в материале: В России за сутки от COVID-19 умерли 119 пациентов

11:27 07.08.2020 Правительство Норвегии изменило правила пересечения норвежско-шведской границы. Используя систему «красных» и «зеленых» зон, власти Норвегии сделали переоценку эпидемиологической ситуации в отдельных административно-территориальных единицах Швеции. Об этом 6 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio. Читайте подробнее: Власти Норвегии изменили правила пересечения границы со Швецией

11:39 07.08.2020 Частный сектор Швеции помогает Индонезии бороться с пандемией, сообщает внешнеполитическое ведомство страны. Об этом: Компании Швеции оказали помощь Индонезии в борьбе с пандемией

11:47 07.08.2020 Тест на коронавирус дал положительный результат почти у 100 российских моряков в южнокорейских портах. Об этом 7 августа сообщают местные карантинные службы. Об этом: В Южной Корее почти у 100 моряков из России выявили коронавирус

11:49 07.08.2020 За минувшие сутки в Кении выявили 538 новых случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Кении за сутки выявили 538 случаев заражения коронавирусом

11:59 07.08.2020 Согласно данным министерства здравоохранения Индонезии, по состоянию на 7 августа 2020 года в стране выявили наличие 121 226 носителей SARS-CoV-2, сообщает Detik. Читайте подробнее: В Индонезии подтвердили свыше 121 тысячи носителей SARS-CoV-2

12:00 07.08.2020 За последнее время в Швеции фиксируется рост уровня распространения коронавирусной инфекции. По словам государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, позитивная тенденция развития эпидемиологической ситуации в стране прервана. Прежде всего, наблюдается рост выявляемых случаев заражения коронавирусом среди лиц молодых возрастов. Об этом 6 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Швеции сообщили о росте числа случаев заражения SARS-CoV-2 среди молодых

12:05 07.08.2020 Германо-российская внешнеторговая палата (АНК) призвала министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Хайко Мааса обсудить на предстоящих 11 августа переговорах вопрос скорейшего возобновления регулярного авиасообщения между двумя странами. Об этом говорится в заявлении АНК. Об этом: Бизнес ФРГ призвал Мааса и Лаврова обсудить возобновление авиасообщения

12:11 07.08.2020 Загруженность коечного фонда в стационарах Нур-Султана за месяц уменьшилась с 90% до 25%, сообщили 7 августа в управлении общественного здравоохранения казахстанской столицы. Об этом: Загруженность больниц Нур-Султана сократилась с 90% до 25%

12:36 07.08.2020 6 августа правительство Швеции окончательно согласовало пакет антикризисной помощи, направленный шведским средствам массовой информации (СМИ). Пострадавшие из-за потери рекламодателей во время пандемии коронавирусной инфекции СМИ получат 500 миллионов шведских крон (€48,5). Об этом 6 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio. Читайте также: Правительство Швеции выделит почти €50 млн на поддержку СМИ

12:54 07.08.2020 В Студенческом союзе Швеции (SVEA) раскритиковали отмену осенних вступительных экзаменов при поступлении в высшие учебные заведения. Об этом 7 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio. Читайте подробнее: В Швеции раскритиковали отмену вступительных в экзаменов вузы

13:28 07.08.2020 Лаборатория, созданная при содействии Китая, помогает бороться с коронавирусом в Ираке. russian.news.cn

13:34 07.08.2020 Врачи рекомендовали объявить территории, где были зафиксированы первые в Италии случаи коронавируса, более чем на неделю раньше, чем власти страны прислушались к этим рекомендациям, таковы выводы расследования национальной службы гражданской обороны. В частности, объявить «красной зоной» Бергамо (ставший впоследствии эпицентром эпидемии в стране) предлагалось на совещании местных властей и врачей 3 марта 2020 года. В службе допускают, что если бы к рекомендациям врачей прислушались быстрее, это позволило бы значительно снизить число заражений и жертв. Читайте подробнее: Власти Италии не сразу прислушались к советам о «красной зоне» эпидемии

13:35 07.08.2020 Согласно последнему социологическому опросу избирателей, проведенному газетой Aftonbladet совместно со специалистами из Demoskop, правящая партия Социал-демократов Швеции теряет поддержку избирателей. Однако их партнерам по коалиционному правительству «Зеленым» тоже приходится не сладко, — в результате опроса партия не прошла парламентский фильтр в 4%. Об этом 7 августа сообщила газета Aftonbladet. Об этом: Правящая партия в Швеции теряет поддержку избирателей — опрос

13:36 07.08.2020 Окончательная победа над эпидемией коронавируса в Италии в значительной степени зависит от поведения молодых граждан страны, заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца. Сейчас на фоне других стран ЕС ситуация в Италии отличается в лучшую сторону, но не следует думать, что вторая волна эпидемии невозможна, все ограничения должны соблюдаться, успокаиваться нельзя, а молодежь — это, как правило, основной «передатчик» вируса, отметил Сперанца. Об этом: Минздрав Италии: победа над эпидемией зависит от молодежи

13:40 07.08.2020 Власти Италии требуют от граждан продолжать соблюдать антикоронавирусные ограничения, но при этом впускают в страну нелегальных мигрантов (многие из которых являются носителями вируса) ‑ и от них ничего подобного не требуют, заявил лидер «Лиги» Маттео Сальвини. «Это невозможная ситуация: от нас требуют ходить в масках, в бар больше чем по одному не заходить, в храме стоять в трех метрах от остальных, сохранен режим ЧС — но тысячам мигрантов, многие из которых заражены, разрешают высаживаться в Италии и делать все, что они хотят», — сказал Сальвини. Читайте также: Сальвини: карантин в Италии обязателен для всех, кроме мигрантов

14:13 07.08.2020 Грузия вошла в список государств, куда могут быть перенесены матчи футбольной Лиги Европы (УЕФА) из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 6 августа рассказал генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири. Читайте также: Названы страны, где могут провести матчи Лиги Европы

14:25 07.08.2020 По словам заместителя главного эпидемиолога шведского региона Сконе Маттиаса Вальдека, в настоящее время распространение коронавируса в этой части Швеции усиливается. По его данным, сейчас наблюдается «определенная тенденция к увеличению» числа зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 7 августа сообщила газета Expressen. Читайте также: В шведском Сконе зафиксировали рост числа случаев заражения SARS-CoV-2

14:51 07.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о готовности сдать плазму крови с антителами к коронавирусу для её переливания представителям оппозиции. Об этом 7 августа сообщает БелТА. Подробности в материале: Лукашенко предложил поделиться своей кровью с оппозицией

15:01 07.08.2020 Специальный комитет Сената Кении по борьбе с коронавирусом обратился к Генеральному аудитору страны Нэнси Гатунгу с просьбой провести специальную проверку по факту расхода средств, выделенных правительствам 47 графств на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом: Эффект коронавируса: в Кении проведут проверку по факту расхода средств

15:02 07.08.2020 В Соединенных Штатах за прошедшие сутки выявлено более 59 тыс. случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Читайте подробнее: В США за сутки выявили более 59 тыс. носителей коронавируса

15:11 07.08.2020 Муниципальным приютам для бездомных и пожилых людей в Тбилиси, Рустави и Самтредиа передали в качестве гуманитарной помощи медицинское оборудование и бытовую технику от Программы развития ООН (ПРООН). Об этом 6 августа сообщает пресс-служба офиса ПРООН в Грузии. Читайте также: Программа развития ООН предоставила гуманитарную помощь Грузии

15:18 07.08.2020 Общее количество выявленных на территории Польши подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 809 и превысило 50 тыс. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба польского минздрава. Подробности в материале: В Польше число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 50 тыс

15:35 07.08.2020 За прошедшие сутки в Швеции от COVID-19 не умер ни один человек. Такие данные 7 августа обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Подробности в материале: В Швеции за сутки выявили 356 случаев заражения SARS-CoV-2

15:42 07.08.2020 Власти швейцарской коммуны Поррантрюи, расположенной на границе с Францией, запрещают гражданам соседней страны посещать общественный бассейн, передает BFM TV. Официальная причина отказа в доступе жителям Франции — эпидемия коронавируса. Читайте подробнее: В Швейцарии жителям Франции запретили посещать общественный бассейн

15:56 07.08.2020 112 тыс. фермеров в Грузии приобрели по льготным ценам в общей сложности 29 тыс. тонн дизельного топлива. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

16:01 07.08.2020 Ношение маски станет обязательным на открытом воздухе в нескольких оживленных районах Марселя, начиная с субботы, 8 августа 2020 года, передает BFM TV. Читайте подробнее: Ношение масок станет обязательным на улицах Марселя

16:13 07.08.2020 Опрос Gallup показал, что каждый третий житель США не планирует делать вакцину от коронавируса.

16:34 07.08.2020 За июнь уровень безработицы в США сократился до 10,2%, говорится в сообщении министерства труда США.

16:49 07.08.2020 Агентство EFE сообщило, что самолёт авиакомпании Air Europa, следовавший из Лас-Пальмас-де-Гран-Канария в Мадрид, вынужденно сел в Малаге из-за отказа находящегося на борту гражданина Украины надеть защитную маску. Гражданин предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

17:28 07.08.2020 Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в июле увеличилось на 1,763 млн, что значительно меньше увеличения на 4,791 млн в июне. Рабочих мест в США на 12,9 млн меньше, чем до пандемии коронавируса. Пик занятости в феврале 2020 составлял 152,5 млн рабочих мест. Читайте подробнее: Правительство США отчиталось по ситуации с безработицей

17:59 07.08.2020 В Белоруссии за всё время с начала эпидемии проведено более 1,3 млн тестов на коронавирус, у 68 614 человек они оказались положительными, сообщило 7 августа министерство здравоохранения республики. Подробности в материале: В Белоруссии выявлено уже около 70000 инфицированных коронавирусом

18:17 07.08.2020 Дезинфекция в уханьских школах. Китай. Источник: russian.news.cn

18:41 07.08.2020 На Африканском континенте выявлено уже более 1 миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 22 тысяч больных скончались, сообщило 7 августа региональное представительство ВОЗ. Читайте подробнее: Число инфицированных коронавирусом в Африке превысило миллион человек

19:27 07.08.2020 Премьер-министр Италии Джузеппе Конте должен признать свою вину в неэффективной работе государства в противодействии эпидемии коронавируса ‑ и уйти в отставку, сказано в обращении представляющих город Бергамо депутатов от партии «Лига». Ранее в ходе расследования национальной службы гражданской обороны стало известно, что в марте 2020 года власти Италии прислушались к советам врачей и объявили ряд населенных пунктов «красной зоной» спустя более чем неделю после того, как эти советы прозвучали впервые. Об этом: В партии Сальвини призвали премьер-министра Италии уйти в отставку

19:38 07.08.2020 Авиакомпания British Airways планирует сократить четверть своих сотрудников из-за пандемии коронавируса.

19:54 07.08.2020 По данным навечер пятницы, в Италии умерли35 190человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на3(днем ранее — на6). Выздоровели201 642человека, за день этот показатель увеличился на319(днем ранее — на347). Читайте также: Коронавирус в Италии: число заражённых растёт пятый день подряд

19:59 07.08.2020 «Вирус продолжает очень активно циркулировать по всему миру. Во Франции и Европе наблюдается тенденция к росту», — заявил министр здравоохранения Франции Жером Саломон на пресс-конференции. Подробности в материале: Минздрав Франции зафиксировал рост заболеваемости COVID-19

20:41 07.08.2020 Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из опубликованного решения Совета ЕС. Читайте также: Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

21:11 07.08.2020 «В Норвегии всё еще небольшой уровень заболеваемости, но мы видим рост заболеваемости в странах, которым снова приходится брать под контроль ситуацию», — заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Норвегии Бент Хойе. Читайте также: Власти Норвегии призвали граждан отменить поездки за границу

22:03 07.08.2020 За сутки от COVID-19 в мире скончалось более 278 тысяч человек, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

22:04 07.08.2020 Жительницы Австрии в цветных масках. (сс) Sandor Somkuti

22:28 07.08.2020 В мире за последние сутки зафиксирован 278 291 новый случай заражения коронавирусом, скончались 6815 пациентов c COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Об этом: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 278 тысяч инфицированных коронавирусом

22:58 07.08.2020 На прошлой неделе из соответствующего списка Еврокомиссией был исключен Алжир. Китай предварительно одобрен, однако открытие границ произойдет только после аналогичного шага со стороны Пекина. Об этом: ЕС исключил Марокко из списка безопасных стран для туризма

23:13 07.08.2020 В ближайшие дни к берегам юга Италии будет направлен еще один корабль для организации карантина мигрантов, сообщили в МВД страны. Первый такой корабль заступил на «дежурство» 4 августа. На нем около 700 мест. Власти полагают, что обустройство такого пространства для прохождения карантина позволит избежать новых побегов мигрантов из центров по приему и, соответственно, снизит риск новых заражений коронавирусом. Об этом: Власти Италии выделят еще один корабль для организации карантина мигрантов

00:38 08.08.2020 Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 37 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба вьетнамского минздрава. Подробности в материале: Во Вьетнаме выявили 37 новых случаев COVID-19

00:48 08.08.2020 В Марокко за прошедшие сутки выявили 1018 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба марокканского минздрава. Читайте также: В Марокко число случаев заражения коронавирусом превысило 30 тысяч

01:32 08.08.2020 В Бразилии за сутки выявили еще 50 230 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а за все время в стране подтверждено 2 962 442 подобных фактов, 7 августа сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Бразилии число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 3 млн

01:44 08.08.2020 В Чили за прошедшие сутки скончались 69 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба чилийского минздрава. Читайте также: В Чили число умерших пациентов с COVID-19 приблизилось к 10 тысячам

02:36 08.08.2020 В Египте за прошедшие сутки выявили 141 зараженного коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба египетского минздрава. Читайте также: В Египте за сутки выявили 141 новый случай COVID-19

02:52 08.08.2020 Спустя три дня после взрыва в порту Бейрута в Ливане за сутки было зарегистрировано рекордное число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 — 279 новых пациентов, 7 августа передает телеканал Al Arabiya. Читайте также: В Ливане выявили рекордно высокое число новых заражений SARS-CoV-2 за сутки

03:38 08.08.2020 367 196 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено на территории Колумбии, включая за последние сутки — 9 486. Об этом сообщается 7 августа на странице колумбийского минздрава. Об этом: В Колумбии за сутки выявили почти 9,5 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2

03:43 08.08.2020 В трех графствах Ирландии снова ввели режим карантина из-за роста числа зараженных коронавирусом нового типа, заявил премьер-министр страны Микал Мартин, сообщает Синьхуа. Подробности в материале: В трех графствах Ирландии ввели карантин из-за COVID-19

03:49 08.08.2020 В Мексике за прошедшие сутки скончались 794 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава. Читайте подробнее: В Мексике за сутки скончались 794 пациента с COVID-19

04:11 08.08.2020 Еще 7482 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили медики Аргентины на территории государства за последние сутки, в результате чего общее количество подобных фактов в стране составило 235 677. Об этом сообщается на сайте аргентинского министерства здравоохранения. Читайте также: В Аргентине число случаев заражения коронавирусом превысило 235 тысяч

05:29 08.08.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 43 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее вновь выявили более 40 случаев COVID-19 за сутки

05:36 08.08.2020 В Камбодже за прошедшие сутки выявили три новых случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба камбоджийского минздрава. Читайте также: В Камбодже выявили три новых «импортных» случая заражения коронавирусом

06:20 08.08.2020 Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Перу за сутки выросло на 4485 и достигло 463 875. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения республики. Читайте также: В Перу число случаев заражения коронавирусом превысило 460 тысяч

06:52 08.08.2020 Вручение наград музыкальной премии MTV Video Music Awards (VMA) 2020 будет проходить на улице в связи с карантинными ограничениями, действующими в городе Нью-Йорк (США). Об этом 7 августа сообщает издание Deadline. Читайте также: Церемония MTV Video Music Awards пройдёт на улице

07:09 08.08.2020 В Германии за прошедшие сутки выявили 1122 случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского института имени Роберта Коха, ведущего статистику по заболеванию. Подробности в материале: В Германии за сутки выявили более 1100 случаев COVID-19

07:24 08.08.2020 Конституционная палата верховного суда Сальвадора признала указ президента страны Найиба Букеле о возобновлении экономической деятельности неконституционным, сообщает агентство Reuters. Об этом: Верховный суд Сальвадора отклонил указ президента об открытии экономики

07:25 08.08.2020 91 969 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрированы на территории Эквадора после получения положительных результатов еще от 1671 пациента. Об этом сообщается на странице минздрава республики в Twitter. Подробности в материале: В Эквадоре зафиксировали более 1,6 тыс. новых случаев заражения SARS-CoV-2

07:39 08.08.2020 По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 11 554 случая заражения, 519 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Двое пациентов скончались за последние сутки. 7607 пациентов уже здоровы. Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили 155 носителей коронавируса

07:48 08.08.2020 Четверть сотрудников британской авиакомпании British Airways будет сокращено из-за кризиса, вызванного ограничениями по коронавирусу. Об этом сообщили представители профсоюза Unite в интервью телеканалу Sky News. Читайте подробнее: British Airways объявила о крупном сокращении сотрудников

07:51 08.08.2020 В Японии за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом с начала пандемии — 1597 человек, сообщает агентство Kyodo. Читайте также: В Японии за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом

08:09 08.08.2020 Лечение проходят 2735 человек. Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану (1558), Дуррес (348), Шкодру (231), Влёру (98) и Фиер (90). Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. На стационарном лечении находятся 122 пациентов, 20 из них проходят интенсивную терапию и трое подключены к аппаратам ИВЛ. Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 135 носителей коронавируса

08:26 08.08.2020 7 августа пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 156 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 18 132. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Об этом: В Иране COVID-19 унёс жизни 156 человек за последние 24 часа

10:09 08.08.2020 За минувшие сутки на Украине выявили 1489 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Соответствующие данные были обновлены 8 августа системой мониторинга распространения коронавируса на сайте аппарата совета национальной безопасности и обороны Украины. Читайте также: На Украине за сутки выявили почти 1,5 тысячи инфицированных SARS-CoV-2

13:44 08.08.2020 Четырнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили в Донецкой Народной Республике в результате проведенных накануне, 7 августа, исследований, сообщили 8 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Об этом: Минздрав: за сутки в ДНР зарегистрировали 14 случаев заражений SARS-CoV-2

13:45 08.08.2020 Украинское правительство приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда и выезда на границе с Крымом. Об этом 8 августа сообщил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов на своей странице в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: Украина приостановила работу КПВВ на границе с Крымом

14:50 08.08.2020 В Белоруссии по состоянию на 8 августа зарегистрировано 68 738 случаев инфицирования коронавирусом, сообщается в пресс-службе министерства здравоохранения. Об этом: В Белоруссии зарегистрировали 124 новых случая заражения SARS-CoV-2

15:33 08.08.2020 В США за сутки выявлено более 58 тысяч новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Подробности в материале: В США за сутки выявлено более 58 тысяч случаев COVID-19

19:50 08.08.2020 У одного из туристов в Абхазии выявлен SARS-CoV-2. Об этом 8 августа говорится в сообщении оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, опубликованном на странице минздрава страны в соцсети Facebook. Подробности в материале: В Абхазии у туриста выявили коронавирус

21:06 08.08.2020 Во всём мире за последние сутки выявлено 284 441 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает 8 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 284 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

23:09 08.08.2020 За последние сутки в Турции выявили 1172 новых случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 8 августа сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: В Турции за сутки выявили более 1,1 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

06:38 09.08.2020 Рост заболеваемости COVID-19 отмечается на территории большинства американских штатов. Читайте подробнее: В США выявлено более пяти миллионов случаев заражения SARS-CoV-2

09:31 09.08.2020 1199 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки выявили на Украине. Соответствующие данные специализированной системы аппарата совета национальной безопасности и обороны были обновлены 9 августа на сайте СНБО Украины. Подробности в материале: На Украине зарегистрировали почти 81 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 Коронавирус на Украине covid19.rnbo.gov.ua

14:12 09.08.2020 Одиннадцать новых случаев инфицирования коронавирусом, а также один летальный случай (шестой по счету) зарегистрировали за сутки в вооруженных силах Украины, сообщает 9 августа пресс-служба командования медицинских сил ВСУ. Подробности в материале: В ВСУ зарегистрировали еще один летальный случай COVID-19

14:31 09.08.2020 В Белоруссии число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 68 850, сообщили 9 августа в пресс-службе министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Белоруссии за сутки зарегистрировали 112 случаев заражения SARS-CoV-2

15:28 09.08.2020 Смертельная лихорадка, которую вызывает вирус SFTS, и которая в настоящее время распространяется в Китае, является в меньшей степени опасной по сравнению с новым коронавирусом. Об этом 9 августа сообщил доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин, его слова приводит Ura.ru. Подробности в материале: Врач сравнил новый смертельный вирус из Китая с коронавирусом

15:29 09.08.2020 Пять новых случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Донецкой Народной Республике, сообщили 9 августа в пресс-службе минздрава республики. Подробности в материале: В ДНР выявили пять новых случаев заражения коронавирусом — минздрав

18:52 09.08.2020 Врачи в Турции работают над разработкой десяти препаратов против СOVID-19 и восьми вакцин от коронавируса. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 9 августа президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на церемонии открытия Центра усовершенствования при Институте управления промышленности Турции (TÜBİTAK). Читайте также: Эрдоган сообщил об успешных испытаниях двух вакцин против коронавируса

20:04 09.08.2020 Министр финансов США Стивен Мнучин заявил о готовности отстаивать законность президентских указов, подписанных в обход Конгресса страны. Об этом: В США заявили о законности указов Трампа, подписанных в обход Конгресса

21:31 09.08.2020 Во всём мире за последние сутки выявили 273 552 новых случая заражения коронавирусом, скончались 6207 пациентов c COVID-19. Такие данные приводит 9 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 273 тыс. инфицированных коронавирусом

22:10 09.08.2020 По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 11 839 случаев заражения, 527 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Четверо пациентов скончались за последние сутки. 7664 пациента уже здоровы. Лечение проходят 3648 человек. Об этом: В Македонии за сутки выявили 85 носителей коронавируса

22:32 09.08.2020 В США с начала пандемии выявили более пяти миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 августа свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчет на основе информации федеральных и местных властей. Об этом: В США количество умерших от COVID-19 превысило 162 тыс

22:35 09.08.2020 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 10 247 случаев заражения коронавирусом. 327 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 12 — за последние сутки. 5944 пациента уже здоровы. Лечение проходят 3976 человек. Читайте также: В Косово за сутки выявили свыше 180 носителей коронавируса

22:50 09.08.2020 По официальным данным, лечение проходят 2870 человек. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану (1589), Дуррес (361), Шкодру (249), Влёру (110) и Фиер (116). По официальным данным, в двух госпиталях на стационарном лечении находятся 112 пациентов с COVID-19, 18 из них проходят интенсивную терапию и трое подключены к аппаратам ИВЛ. Однако Марьета Дервиши из госпиталя Шефчет Ндрочи заявила, что только в их госпитале лечение проходят примерно 210 человек, что означает, что на самом деле в албанских госпиталях лежат свыше 300 пациентов с COVID-19. Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 136 носителей коронавируса

04:36 10.08.2020 Действие режима чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса продляется в Венесуэле на 30 дней. Читайте также: Президент Венесуэлы продлил действие чрезвычайного положения в стране

07:18 10.08.2020 В Казахстан из Сианя прибыла очередная партия кислородных концентраторов. russian.news.cn

08:19 10.08.2020 Общее количество выявленных на территории Германии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 436 и превысило 216 тысяч. Об этом 10 августа сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Подробности в материале: В Германии число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 216 тыс

08:25 10.08.2020 Общее число выявленных в Мексике подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло более чем на 4,3 тыс. и превысило 480 тысяч. Об этом 10 августа сообщил на пресс-конференции главный эпидемиолог мексиканского минздрава Хосе Луис Аломиа. Читайте также: В Мексике число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 480 тыс

08:31 10.08.2020 За истекшие сутки на территории Турции было выявлено свыше 1,1 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это 10 августа следует из данных инфографики, обнародованных на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджа в соцсети Twitter. Читайте подробнее: В Турции за сутки выявили свыше 1,1 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

08:46 10.08.2020 За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 69 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 10 августа говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения. Подробности в материале: В Китае за сутки выявили 69 новых случаев заражения SARS-CoV-2

08:54 10.08.2020 Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие 24 часа возросло на 47 и достигло 119 451. Об этом 10 августа сообщает канадский минздрав. Об этом: В Канаде число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 выросло до 119451

09:06 10.08.2020 В Грузии в течение последних суток выявили 25 случаев заражения коронавирусом. Информацию об этом 10 августа опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили 25 носителей коронавируса

09:12 10.08.2020 За минувшие 24 часа на территории Великобритании были выявлены тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 августа сообщает британское правительство со ссылкой на минздрав страны. Об этом: В Великобритании за сутки выявили свыше 1 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

09:45 10.08.2020 За время пандемии на Украине выявили почти 82 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом: За сутки на Украине выявили более 1 тыс. случаев заражения коронавирусом

10:44 10.08.2020 Разрешение выехать на заработки в Турцию получил 101 житель Грузии. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба минздрава Аджарии. Читайте также: Названо число жителей Грузии, которым разрешили выехать в Турцию

10:59 10.08.2020 Карантинные ограничения были сняты вечером 9 августа в селе Караджалари Гардабанского муниципалитета в Нижней Карталинии в Грузии. Об этом сообщает агентство Report. Подробности в материале: В селе Караджалари в Грузии снят карантин

11:01 10.08.2020 Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил о введении режима ЧП сроком на 15 дней после того, как в стране за сутки зафиксировали шесть случаев смерти от осложнений COVID-19. Читайте также: На Мадагаскаре ввели режим ЧП на фоне роста числа заражений SARS-CoV-2

11:33 10.08.2020 Коронавирус выявлен у 17 жителей муниципалитета Местиа края Самегрело-Нижняя Сванетия в Грузии в течение суток. Об этом 10 августа рассказала губернатор региона Нино Виблиани, сообщает «Общественное телевидение». Читайте подробнее: В Грузии выявили новый очаг распространения коронавируса

11:42 10.08.2020 За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 62 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 августа сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Об этом: В Индии за сутки выявили свыше 62 тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2

12:03 10.08.2020 Первая группа, прибывшая в Абхазию для работы в ковидном госпитале, встретилась с министром здравоохранения республики Тамазом Цахнакией. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба абхазского минздрава. Читайте также: Первая группа российских врачей прибыла в Абхазию

12:47 10.08.2020 Во время пандемии коронавирусной инфекции расходы Шведской государственной службы исполнения наказаний и пробации на осуществление депортации осужденных лиц резко возросли. Одно из объяснений заключается в ограничении международного авиасообщения, что привело к отмене большинства регулярных рейсов. Об этом 9 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio. Читайте подробнее: Эффект коронавируса: в Швеции выросли расходы на депортацию осужденных

12:49 10.08.2020 Посол КНР в Монголии Чай Вэньжуй пообещал предоставить Монголии китайскую вакцину от коронавируса в минимально возможные сроки. Читайте подробнее: Китай пообещал первым поставить вакцину в Монголию

12:55 10.08.2020 Ограничения для профилактики распространения коронавируса будут введены в Сванетии. Об этом 10 августа заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Читайте также: Угроза коронавируса: в одном из районов Грузии вводятся новые ограничения

13:02 10.08.2020 До наступления осени в стратегию Швеции по борьбе с коронавирусной инфекцией следует внести изменения. Профессор Стокгольмского университета, исследующий математические модели распространения различных вирусов, Том Бриттон полагает, что власти и ответственные медицинские службы должны сконцентрироваться на более тщательном отслеживании контактов с зараженными и усиливать меры по инфекционному контролю в случае локальных вспышек коронавируса. Послабление ограничений по соблюдению социального дистанцирования для возрастной группы 70+ и всего населения Швеции в целом следует отложить, по крайней мере, до середины сентября. Об этом 9 августа сообщила газета Dagens Nyheter. Читайте подробнее: Швеция должна изменить стратегию по борьбе с коронавирусом — профессор

13:05 10.08.2020 Уже через неделю в школах Швеции начнется учебный год для старшеклассников. Многие из них рассчитывают на свое возвращение в учебные аудитории после дистанционного обучения этой весной. Однако согласно новому постановлению, вступающему в силу 10 августа, обучение по-прежнему может проводиться дистанционно. Это сделано для уменьшения загруженности общественного транспорта. Об этом 10 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Об этом: В Швеции готовятся к началу учебного года в условиях пандемии — SVT

13:10 10.08.2020 50 граждан, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Самарской области. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба областного регионального штаба. По сообщению пресс-службы ведомства, всего по области было выявлено 7272 факта заражения этой инфекцией. Читайте также: В Самарской области за сутки выявили 50 случаев заражения коронавирусом

13:12 10.08.2020 В муниципалитете Эндре-Эстфолд к югу от Осло введены строгие ограничения. За последние дни положительные результаты на наличие коронавирусной инфекции показали тесты, взятые у 59 человек. Об этом 9 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio. Читайте подробнее: На юге Норвегии зафиксирована вспышка коронавируса

13:22 10.08.2020 Жителей Руанды, уличенных в нарушении комендантского часа или в посещении общественных мест без масок для лица, массово отправляют на стадионы, где проводят ночные лекции об опасности коронавируса. Правительство Руанды придерживается одного из самых жестких подходов на континенте по предотвращению распространения коронавируса. Читайте также: В Руанде нарушителей комендантского часа отправляют на лекции о SARS-CoV-2

13:36 10.08.2020 В интервью немецкому новостному сайту Bild государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл поделился своим видением и мнением Агентства общественного здравоохранения Швеции по вопросу обязательного ношения масок. В частности, Тегнелл отметил, что введение масочного режима в Бельгии и Испании не привело к ожидаемому результату, — распространение коронавиурсной инфекции только увеличилось. Об этом 10 августа сообщила газета Expressen. Читайте также: Эпидемиолог Швеции не увидел эффекта от ношения масок в Бельгии и Испании

13:46 10.08.2020 В муниципалитете Эндре-Эстфолд к югу от Осло введены строгие ограничения. За последние дни коронавирусная инфекция выявлена у 59 человек. Теперь председатель муниципалитета Сакс Фрёшауг призывает норвежское правительство закрыть границу со Швецией, которая расположена всего в 10 километрах от Эндре-Эстфолд. Об этом 10 августа сообщила газета Fria Tider. Читайте подробнее: В Норвегии призвали закрыть границу со Швецией из-за вспышки коронавируса

14:06 10.08.2020 В министерстве здравоохранения Уганды в воскресенье, 9 августа, подтвердили еще одну смерть пациента от осложнений COVID-19, в результате чего общее число человек, умерших после заражения коронавирусом в Уганде, достигло семи. Читайте подробнее: В Уганде от COVID-19 скончался еще один пациент

14:09 10.08.2020 В Казахстан из Сианя прибыла очередная партия кислородных концентраторов. russian.news.cn

14:20 10.08.2020 Министерство здравоохранения России попросили не торопиться с государственной регистрацией вакцины «Гам-Ковид-Вак2» НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. С такой просьбой обратилась Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ). Читайте также: Минздрав РФ попросили отложить регистрацию вакцины от коронавируса

14:28 10.08.2020 В трех населенных пунктах в Грузии 10 августа объявили карантинные меры для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает агентство Report. Подробности в материале: Угроза коронавируса: в Грузии ввели карантин в трех населенных пунктах

15:02 10.08.2020 Тбилиси в условиях эпидемии. Фото: russian.news.cn

15:02 10.08.2020 Уже на текущей неделе количество носителей SARS-CoV-2 в мире увеличится до отметки 20 млн человек. Такой прогноз сегодня, 10 августа, сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Читайте подробнее: ВОЗ спрогнозировала рост числа жертв COVID-19 до 750 тыс. человек

15:09 10.08.2020 Выплаты социальных пособий в Грузии незадолго до начала предвыборного периода в стране вызваны объективными обстоятельствами, и не имеют цели повысить рейтинг властей. Об этом 9 августа заявила министр экономики Грузии Екатерина Тикарадзе, сообщает агентство Report. Подробности в материале: Минздрав Грузии о пособиях: «Помощь мы оказываем уже несколько месяцев»

15:14 10.08.2020 Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за прошедшие выходные увеличилось на три человека. Такие данные 10 августа обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Читайте подробнее: В Швеции за минувшие выходные от COVID-19 скончались три человека

15:29 10.08.2020 За сутки в Киргизии зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с диагнозом «COVID-19». В то же время выздоровели 407 киргизстанцев, у которых ранее подтвердился коронавирус. Подробности в материале: Количество выявленных COVID-19 в Киргизии превысило 40 тысяч

15:42 10.08.2020 Президент Кении Ухуру Кеньятта заявил, что туристические объекты страны «безопасны, открыты и готовы встретить посетителей», несмотря на пандемию коронавируса. Читайте также: Президент Кении объявил туристические объекты страны «безопасными»

15:51 10.08.2020 Знаменитый киноактёр Антонио Бандерас заявил о том, что он заразился коронавирусом.

15:55 10.08.2020 Власти приморских городов и регионов Италии утвердили целый ряд запретов на время традиционного августовского сезона отпусков.Так, туристы, приезжающие на Сардинию, должны сообщать властям о своем прибытии и местоположении. В целом ряде регионов, в частности на Сицилии, запрещены дискотеки и концерты в закрытых помещениях, при этом есть и запрет на массовые мероприятия под открытым небом. Об этом: Туристам в Италии заметили жечь костры и запускать фейерверки

16:00 10.08.2020 Два футболиста мадридского «Атлетико» заразились коронавирусом. Это полузащитник Анхель Корреа и защитник Шиме Врсалько. Читайте также: Футболисты «Атлетико» Корреа и Врсалько заразились коронавирусом

16:18 10.08.2020 Обнародованы ограничения, которые будут действовать в период карантина, введенного в поселке Местиа и общинах Ушгули и Ленджери на севере Грузии. Об этом сообщает телекомпания Formula News. Читайте также: На севере Грузии в населенных пунктах ввели карантин на 28 суток

16:24 10.08.2020 Туристы, которые оказались в Местийском муниципалитете в крае Верхняя Сванетия в Грузии во время введения карантина, смогут уехать оттуда, но их прежде на две недели поместят в карантинные зоны. Об этом 10 августа сообщил руководитель оперативного штаба координационного совета Александр Ходжеванишвили на брифинге, сообщает телекомпания Formula News. Читайте подробнее: Туристов в крае Верхняя Сванетия в Грузии поместят в карантинные зоны

16:27 10.08.2020 У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет указаний на то, что заболевание, которое вызывает коронавирус, является сезонным. Об этом 10 августа рассказала на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. Об этом: В ВОЗ не считают COVID-19 сезонным заболеванием

17:00 10.08.2020 В 2020 году гоночный марафон «24 часа Ле-Мана» будет проведён без зрителей из-за пандемии коронавируса. Читайте также: Автогонка «24 часа Ле-Мана» пройдёт без зрителей

17:39 10.08.2020 Тбилиси в условиях эпидемии. Фото: russian.news.cn

18:08 10.08.2020 Президент Киргизии поручил чиновникам контролировать вопрос лекарственного обеспечения, проанализировать причины удорожания продовольствия и организовать постоянный контроль цен. Подробности в материале: Власти Киргизии готовятся ко второй волне коронавируса

18:52 10.08.2020 Число подтвержденных случаев COVID-19 в Африке превысило 1 млн. Фото: russian.news.cn

19:24 10.08.2020 Всемирный банк намерен выделить до 160 млрд долларов на борьбу с коронавирусом.

19:26 10.08.2020 По данным навечер понедельника, в Италии умерли35 209человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на4(днем ранее — на2). Выздоровели202 248человек, за день этот показатель увеличился на150(днем ранее — на151). Читайте подробнее: Коронавирус в Италии: 150 выздоровевших, 259 новых случаев за день

19:31 10.08.2020 Более трех тысяч граждан Италии готовы стать волонтерами для испытаний вакцины от коронавируса, сообщили руководители римского госпиталя Спалландзани.Предполагается, что первая группа волонтеров начнет проходить испытания 24−26 августа. Подробности в материале: Врачи Италии нашли 3000 волонтеров для испытаний вакцины от коронавируса

19:42 10.08.2020 В главном монастыре ордена францисканцев в итальянском Ассизи — вспышка коронавируса, за день число выявленных случаев выросло с 8 до 18, сообщили руководители ордена.Все сдавшие положительные тесты (новиции, то есть вновь присоединившиеся к ордену, и их преподаватели) изолировались, все находятся «в добром здравии», сообщили также в ордене. Подробности в материале: В монастыре францисканцев в Ассизи зафиксирована вспышка коронавируса

20:31 10.08.2020 Военнослужащие израильской армии проводят дезинфекцию в больнице. (сс) Israel Defense Forces

21:05 10.08.2020 «Несмотря на то, что COVID-19 по-прежнему серьезно влияет на наш бизнес, мы наблюдаем устойчивые признаки восстановления спроса», — заявил генеральный директор Marriott Арне Соренсон. Подробности в материале: Marriott заявила о восстановлении после эпидемии коронавируса

21:56 10.08.2020 Во всём мире за последние сутки зафиксировано 253 409 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 250 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

22:22 10.08.2020 В настоящее время в Киргизии работают только 7326 из 13 790 имеющихся в республике врачей. Об этом: В Киргизии работает только половина из имеющихся в стране медиков

22:24 10.08.2020 Алгоритм предусматривает ввоз аппаратов искусственной вентиляции легких, пульсоксиметров, кислородных концентраторов и средств индивидуальной защиты по специальной таможенной процедуре — без их обложения пошлинами и НДС. Читайте также: В Киргизию разрешат завозить медицинскую гумпомощь без оплаты пошлин и НДС

22:35 10.08.2020 По информации агентства Reuters, в мире подтверждено уже 20 000 010 случаев COVID-19, из них 7 216 092 (36,1%) случаев являются активными. Выздоровевшими считаются 12 052 131 пациент (60,3%), погибли 731 787 человек (3,7%). Подробности в материале: Число случаев COVID-19 в мире превысило 20 миллионов

23:26 10.08.2020 По информации Africa CDC, к настоящему моменту странами континента подтвержден 1 048 600 случаев коронавирусной инфекции. 734 235 человек считаются выздоровевшими от COVID-19. Подробности в материале: В Африке жертвами COVID-19 стали более 23000 человек

02:09 11.08.2020 Попытки использовать ситуацию с коронавирусом SARS-CoV-2 в США для политических целей необходимо прекратить, заявил американский президент Дональд Трамп 10 августа на брифинге. Читайте также: Трамп попросил перестать политизировать коронавирус

02:58 11.08.2020 Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии за сутки увеличилось на 22 048 и достигло 3 057 470. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения страны. Подробности в материале: В Бразилии за сутки выявили 22 тысячи случаев заражения коронавирусом

03:51 11.08.2020 Общее число выявленных в мире случаев заражения коронавирусом превысило 20 миллионов. Об этом 11 августа сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте подробнее: В мире число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 20 млн

04:03 11.08.2020 По меньшей мере 45 человек пострадали в ходе столкновений протестующих с полицейскими и военными в Бейруте, сообщается на странице в Twitter Ливанского отделения Красного Креста. Подробности в материале: При столкновениях в Бейруте пострадали более 40 человек

04:17 11.08.2020 В Венесуэле за сутки было выявлено рекордное с начала пандемии число случаев инфицирования коронавирусом — 995. Об этом исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила 10 августа в ходе пресс-конференции, транслировавшейся в эфире государственного телевидения. Читайте подробнее: В Венесуэле за сутки выявлено рекордное число инфицированных SARS-CoV-2

04:21 11.08.2020 Решение возобновить авиасообщение с 1 сентября из аэропорта Эль-Дорадо, расположенного в колумбийской столице Богота, приняли власти Колумбии. Об этом сообщил министр здравоохранения и социальной защиты республики Фернандо Руис в ходе видеовыступления в Twitter пресс-службы главы государства. Об этом: В Колумбии объявили дату возобновления полетов из аэропорта Боготы

05:43 11.08.2020 Президент Филиппин Родриго Дутерте считает, что его страна может стать первой, кто испытает российскую вакцину от COVID-19. Но при условии, что партия вакцины будет поставлена в его страну бесплатно, передаёт 10 августа телеканал CNN Philippines. Об этом: Филиппины могут первыми испытать российскую вакцину от COVID-19

06:03 11.08.2020 397 623 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в Колумбии за весь период наблюдений, а за последние сутки — 10 142. Об этом сообщается на странице в Twitter колумбийского минздрава. Подробности в материале: В Колумбии число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 400 тысячам

06:38 11.08.2020 Ещё у четырёх индонезийских моряков с российского судна, стоящего в южнокорейском порту Пусана, выявили коронавирусную инфекцию. Об этом со ссылкой на медицинские службы города 11 августа сообщает агентство Yonhap. Об этом: В Южной Корее коронавирус выявили ещё у четырёх моряков с российского судна