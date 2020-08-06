Москва, 6 августа, 2020, 21:19 — ИА Регнум. Рассылка SMS-сообщений и твитов российским гражданам с предложением вознаграждения за данные о вмешательстве в выборы в США осуществлялась американским посольством в Москве.

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Американское диппредставительство подтвердило этот факт, отметив, что действовало в рамках той программы, которая была обнародована госсекретарём Соединённых Штатов Майком Помпео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео объявил о том, что Вашингтон готов платить по $10 млн за данные о тех, кто планирует вмешиваться или уже вмешивается в выборы президента. Это произошло 5 августа.

6 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российским гражданам стали приходить SMS-сообщения от Госдепа, предлагающие вознаграждение за информацию о вмешательстве в выборы президента США: